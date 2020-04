TronxyD01, stampante 3D ad alta precisione in offerta a 326 euro

TronxyD01 è la stampante 3D di alta qualità e precisione, che punta molto anche sulla velocità di stampa elevata, con funzione Super Mute che permette una stampa davvero silenziosa, grazie alla particolare scheda madre integrata per ridurre il rumore generato nel processo di stampa della stampante. Clicca qui per acquistarla.

Grazie alla testina di stampa LED, TronxyD01 assicura una stampa precisa e stabile, con estrusione fine, e possibilità per l’utente di visualizzare in modo chiaro e in tempo reale lo stato di stampa, grazie al touchscreen a colori da 3,5 pollici.

Molte le informazioni che l’utente può visualizzare sullo schermo, come l’esaurimento del filamento, così da ricordare all’utente di cambiare i materiali di stampa.

Ovviamente, la stampante gode di una pratica funzione per la ripresa della stampa da dove la si è interrotta. Si tratta di un sistema di sicurezza che consente di non perdere eventuale lavoro in caso di interruzione imprevista di corrente. Questo fa sì che i dati vengano archiviati in memoria, così da riprendere la stampa dal punto esatto di interruzione.

TronxyD01 è formata da un’asta in metallo lucido da 12 mm, cuscinetti lineari flangiati allungati LMK12LUU e profili in alluminio 3030R. Le dimensioni di stampa sono pari a 220 x 220 x 220mm, mentre i filamenti supporti da 1,75 mm sono vari, come PLA, ABS, LEGNO, PC, PVC, TPU, ecc. Questo permetterà di creare veri e propri giocattoli, elementi di architettura, mobili, e altri oggetti per le necessità quotidiane.

In questo periodo di particolare allarme sociale, grazie alla stampante 3D sarà anche possibile creare le proprie maschere o occhiali protettivi. Quanto ai dati tecnici, la stampante presenta dimensioni dell’ugello pari a 0,4 mm, con una precisione di posizionamento dell’asse XY di 0,0125 e dell’asse Z di 0,02 mm, con una velocità di stampa di 20-150 mm/s.

La macchina è compatibile con Windows, Linux, e macOS, e ha dimensioni di 38 x 40 x 40,5 cm, con un peso totale di 12 Kg circa. Da notare, che è inclusa anche una scheda di memoria da 8GB, cos’ da poter inserire immediatamente i propri lavori di stampa. Sempre incluso, anche un filamento PLA da 250 grammi di colore casuale.

Potete acquistare TronxyD01 direttamente a questo indirizzo al costo di 326 euro.