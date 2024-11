tvOS 18.2 apre Apple TV al formato dei proiettori

Pubblicità

Apple Tv apre le porte al formato dei proiettori. Nella beta del futuro aggiornamento a tvOS 18.2 (versione preliminare al momento riservata a sviluppatori e ad alcuni beta tester), Apple ha infatti integrato il supporto al rapporto di visualizzazione 21:9 tipico dei proiettori.

A notarlo è l’utente Sigmund Judge su X (Twitter) spiegando che l’update di tvOS permette agli utenti di Apple TV di individuare automaticamente il miglior rapporto di visualizzazione. Le opzioni includono 16:9, 21:9, 2.37:1, 2.39:1, 2.40:1, DCI 4K e 32:9.

Il supporto al formato 21:9 era stato annunciato a settembre con la disponibilità di tvOS 18 con un annuncio con il quale si faceva sapere che sarebbe stato attivato “entro la fine anno”.

Questo formato è utile per guardare film e serie con i proiettori. In tvOS 18.2 è presente anche una opzione per mostrare o nascondere il feedback del volume quando si sfruttano dispositivi esterni quali sound bar. Apple aveva riferito anche dell’arrivo di nuovi salvaschermo, come quello con protagonista Snoopy, ma nella beta 2 questa opzione non è ancora presente.

Ricordiamo che tvOS 18 è disponibile come aggiornamento software gratuito per Apple TV 4K e Apple TV HD. Tra le peculiarità di tvOS 18, funzioni intelligenti come In scena, che mostra in tempo reale, e al momento opportuno, informazioni su cast, personaggi e colonne sonore di film e serie Apple TV+ in live action.

Altre novità riguardano la funzione Migliora dialoghi che diventa ancora più “intelligente” e sfrutta il machine learning e l’audio computazionale per far sì che le voci risultino più nitide. I sottotitoli ora compaiono automaticamente e al momento giusto, anche quando l’utente disattiva l’audio, torna indietro per rivedere una scena o quando la serie o il film è in una lingua diversa da quella del dispositivo.