In offerta Hubsan BlackHawk2, il drone FPV con camera 4K

Se siete avvezzi al volo via drone e volete acquistare qualcosa di più performante, al momento è attiva un’offerta sull’Hubsan BlackHawk2, un modello di tipo FPV che vi farà quindi provare l’ebbrezza del volo ad alta velocità.

Quando infatti si parla di droni, la sigla FPV contraddistingue una specifica categoria di droni da quelli che non godono di questa caratteristica; per la precisione il volo FPV consente di ricevere in tempo reale l’immagine dalla camera del drone, così da poterli pilotare anche a distanza.

Nel caso del modello in questione abbiamo a che fare con un drone che può raggiungere gli 8 metri al secondo di velocità sul dritto e i 3 metri al secondo in ascesa, quindi è particolarmente veloce e reattivo.

È perfino dotato di una modalità anti-vento che gli consente di volare ed essere pilotato con sufficiente precisione da evitare incidenti anche con vento forte di grado 7, ovvero quello che viaggia tra i 50 e i 61 Km/h e che viene classificato come vento che «agita gli alberi e provoca il mare grosso».

Monta una batteria removibile da 2.800 mAh che si ricarica in circa tre ore e che promette fino a 29 minuti di autonomia con una sola carica e in assenza di vento.

Usa un motore brushless e, batteria compresa, pesa 580 grammi mentre per quanto riguarda gli ingombri si può ripiegare occupando un volume di circa 17 x 12 x 6,8 centimetri per poi inserirlo nell’apposita valigetta inclusa in dotazione.

Per controllarlo è presente un potente telecomando al quale si aggancia lo smartphone per poter guardare in tempo reale quel che inquadra la videocamera incorporata: parliamo di un obiettivo su sensore CMOS da 1/2.6″ che scatta fotografie da 12 MP e registra fino al 4K a 30 fps e, visto che abbiamo a che fare con un drone velocissimo, è presente anche uno stabilizzatore a tre assi per assorbire le piccole vibrazioni in tutte le direzioni.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 463,80 € risparmiate il 18% pagandolo 378,61 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.