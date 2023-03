Apple vince l’Oscar per Il Bambino, la Talpa, la Volpe e il Cavallo

Quest’anno alla 95esima edizione dei premi Oscar Apple aveva meno film in gara, ma si è aggiudicata comunque un importate vittoria per Il Bambino, la Talpa, la Volpe e il Cavallo, cortometraggio di animazione tratto dal libro omonimo di Charlie Mackesy, prodotto dall’ex Chief Designer Office di Apple Jony Ive.

Ricordiamo che nel 2022 Apple aveva stabilito un record di nomination agli Oscar, arrivando addirittura ad aggiudicarsi la statuetta più ambita, quella di Miglior Film con CODA, film distribuito da Apple e trasmesso su Apple TV+. Quest’anno invece le nomination per gli Oscar 2023 sono state soltanto due, una per il film Causeway con Jennifer Lawrence e appunto il cortometraggio vincente.

Il colosso di Cupertino insieme a BBC che ha collaborato alla produzione vincono così l’Oscar 2023 con The Boy, the Mole, The Fox and the Horse come Miglior cortometraggio d’animazione. «Siamo così orgogliosi di Charlie [Mackesy autore del racconto, ndr] e del brillante team che ha portato sullo schermo Il Bambino, la Talpa, la Volpe e il Cavallo e ringraziamo sinceramente l’Academy per il riconoscimento di stasera» ha dichiarato Zack Van Amburg, capo della divisione Worldwide Video di Apple.

Proseguendo «Questa potente storia ha profondamente colpito il pubblico di tutto il mondo e ha dimostrato che non importa a che età si sia o dove si viva, non è mai troppo tardi per diffondere più compassione, empatia e gentilezza nella nostra vita quotidiana». «Il ragazzo, la talpa, la volpe e il cavallo fa luce sulla magia di scoprire la connessione in luoghi inaspettati» dichiara Jamie Erlicht, responsabile Worldwide Video di Apple «Siamo onorati che l’Academy abbia premiato questo film meravigliosamente commovente stasera»

Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” è un film di animazione in stile classico ed è il racconto dell’amicizia tra un bambino curioso, una talpa golosa di torta e piena di vita, una volpe guardinga e un cavallo saggio e gentile. I quattro, “esplorano il mondo, si fanno domande, attraversano la tempesta e imparano che cos’è l’amore”.

Con le illustrazioni dello stesso Mackesy, il film animato vede la partecipazione di Tom Hollander come voce della talpa, di Idris Elba come voce della volpe e di Gabriel Byrne come cavallo; la voce del ragazzo è dell’esordiente Jude Coward Nicoll.

