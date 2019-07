In offerta il drone MJX B4W, motori brushless e registrazione 2K

Estate è sinonimo di droni, con le belle giornate che spingono l’utente all’aria aperta per immortalare scorsi e panorami anche dall’alto. In questo aiuta sicuramente un buon drone, ma ormai non è più necessario spendere cifre da capogiro per divertirsi e filmare dall’alto. Vi segnaliamo oggi in offerta MJX B4W, il drone con motori brushless e possibilità di registrazioni 2K. In offerta a partire da 140 grazie a codici coupon.

Il drone ha un design pieghevole, che permette di ridurre di molto le dimensioni, così da poterlo facilmente trasportare in borsa. A livello di caratteristiche tecniche la più importante fa capo ai motori, brushless, quindi durevoli nel tempo, più potenti, per un volo in totale stabilità e sicurezza. Sulla parte frontale è posizionata la telecamera, che a differenza di molti altri droni economici vantano una registrazione 2K, anche se non si tratta di una camera stabilizzata.

Le modalità di volto presenti sono le più consuete, con possibilità del Follow Me, che permette al drone di seguire l’utente in modo intelligente, così da farsi inquadrare in totale autonomia mentre ci si sposta senza dover stare attenti ai movimenti del drone. Ancora, tra le altre modalità, quella che gira attorno ad un punto d’interesse, volo tramite way point sulla mappa, percorso fisso, senza naturalmente disdegnare il volo GPS, che assicura al drone di rimanere stabile in posizione se l’utente non tocca gli stick analogici. Inoltre, il drone offre la funzione di ritorno automatico tramite GPS, per un volo in sicurezza anche nel caso in cui l’utente perda l’orientamento ed entri in panico.

Il drone è in grado di raggiungere velocità di circa 40 km/h, propone una batteria 7.6V da 3400 mAh, che sulla carta potrebbe spingere il velivolo a 22 minuti continuo di volo. Il telecomando offre una distanza di controllo di 1,7 km, anche se il volo FPV si aggira tra i 300 e i 500 metri, che possono arrivare anche a 800 metri con alcuni smartphone top di gamma, come Huawei P30 o Mate 20, grazie ad un modulo WiFi più potente.

Il drone ha dimensioni contenute in 42 x 36 x 7,5 cm quando aperto, mentre con ali piegate misura appena 20,5 x 11,5 x 7,5 cm. Tanti i codici sconto per acquistarlo a partire da 140 euro, pronti al volo e con una batteria. Di seguito tutte le offerte e i link per l’acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.