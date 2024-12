Motorola, in arrivo moto g15, moto g05 e moto e15

Pubblicità

Le serie moto g e moto di Motorola (brand di Lenovo) sono presentate come soluzioni adatte a consumatori in cerca di un dispositivo completo.

Queste famiglie di prodotti di fascia bassa vantano prestazioni, capacità fotografiche di buon livello e batteria a lunga durata.

moto g15, moto g05 e moto e15 non fanno eccezione. Ognuno di questi dispositivi vanta ottima luminosità del display e funzionalità essenziali.

moto g15

Il moto g15 è il modello di punta: vanta display Full HD+ da 6,7″, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos e Bass Boost. Il sistema di fotocamere è indicato da 50MP (combina 4 pixel in 1, per una risoluzione fotografica effettiva di 12,5MP) promette immagini più nitide “in qualsiasi condizione di luce”. L’obiettivo ultra-grandangolare cattura un’inquadratura quattro volte più ampia (rispetto all’area misurata di una fotocamera standard con angolo di campo – FOV – di 78° con lo stesso rapporto di aspetto).

A detta del produttore, streaming di contenuti e riproduzione di playlist consumano solo una minima parte della batteria da 5200 mAh, e la ricarica TurboPower permette di ricaricare rapidamente il dispositivo quando necessario.

Le dimensioni, sono: 165,67 x 75,98 x 8,17 mm; il peso è di 190 grammi. Il display è un IPS LCD da 6,72″ FHD+ (in 20:9) con refresh rate a 90 Hz. Il Soc è ediaTek Helio G81 Extreme (12 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G52 MC2; È presente un lettore di impronte digitali (montato lateralmente).

moto g05

moto g05 vanta “il display più luminoso della sua categoria”, con una frequenza di aggiornamento di 90Hz; è indicato come ideale per guardare video a casa o in streaming, grazie anche agli altoparlanti stereo dotati di Bass Boost e supporto per Dolby Atmos.

Sul versante fotografico anche questo sistema di fotocamere è indicato come da 50MP con tecnologia Quad Pixel (combina 4 pixel in 1, per una risoluzione fotografica effettiva di 12,5MP).

È pressente una moidalità Night Vision “basata sull’intelligenza artificiale” e la modalità Ritratto. Il produttoe parla genericamemte di processore del dispositivo e “potenziamento della RAM”, che consentono di fare di più senza rallentamenti o un eccessivo consumo della batteria.

Le dimensioni sono; 165,67 x 75,98 x 8,17 mm, il peso è di 188,8 grammi; il display è IPS LCD da 6,67″ HD+ (in 20:9) con refresh rate a 90 Hz, il Soc è MediaTek Helio G81 Extreme (12 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G52 MC2.



moto e15

Questo dispositovo è quello pià economico della serie; pensato per chei è attento al budget. Vanta un display a 90Hz, altoparlanti stereo con Bass Boost e supporto per Dolby Atmos. La fotocamera è “32MP Quad Pixel” (il sensore combina 4 pixel in 1, per una risoluzione fotografica effettiva di 8MP) con non meglio precisate funzioni di “intelligenza artificiale”.

Le dimensioni sono: 165,67 x 75,98 x 8,17 mm; il peso è 188,8 grammi; il display è PS LCD da 6,67″ HD+ (in 20:9) con refresh rate a 90 Hz, il Soc è MediaTek Helio G81 Extreme (12 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G52 MC2; la RAM 2GB. Il sistema operativo di questo modello è Android 14 (Go Edition).

Prezzi e disponibilità

moto g15, moto g05 e moto e15 saranno disponibili in Italia a partire da gennaio 2025. Moto g15 sarà disponibile nelle colorazioni Gravity Grey, Iguana Green e Sea Blue al prezzo di 199,90€ per il taglio di memoria di 8/256, 179,90€ per il taglio di memoria 8/128 e 159,90€ per il taglio di memoria 4/128. Moto g05 sarà disponibile nei colori Forest Green, Plum Red e Denim Blue al prezzo di 139,90€ per il taglio di memoria 4/128 e 169,90€ per il taglio di memoria 4/256. Moto e15 sarà disponibile nei colori Misty Blue, Fresh Lavender e Denim Blue al prezzo di 119,90€.