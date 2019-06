In regalo 5 euro da spendere su Amazon scaricando l’app Amazon Music

Scaricando l’app Amazon Music sul proprio cellulare si riceveranno 5 euro di credito da spendere su Amazon.it. La promozione è valida fino al 30 giugno 2019 e le uniche condizioni necessarie per poterne beneficiare sono quelle di essere abbonati ad Amazon Prime e di non aver mai scaricato l’app sopracitata su uno dei propri dispositivi.

Chi non fosse certo di ciò non dovrà far altro che cliccare qui per accedere alla pagina della promozione: se, dopo aver effettuato il login con il vostro account, visualizzerete il messaggio “Purtroppo non sei eleggibile per l’offerta qui sotto” ciò significa che in passato avete scaricato l’app Amazon Music ed effettuato l’accesso con il medesimo account.

Viceversa, se visualizzate il banner dell’offerta (vedi immagine allegata qui sopra) allora ciò significa che scaricando l’app Amazon Music sul vostro iPhone, iPad (qui il link per il download dell’app iOS) o dispositivo Android (qui il link per il download dal Play Store di Google) ed effettuando l’accesso con il vostro account Amazon riceverete una e-mail di conferma con il codice promozionale. Lo sconto, pari a 5 euro, sarà immediatamente disponibile e potrà essere usato su Amazon.it entro il 25 luglio 2019 con un minimo di spesa di 20 euro.

Come dicevamo la presente offerta è disponibile solo per i clienti Amazon Prime ma sono esclusi i clienti Amazon Prime che stanno usufruendo del periodo d’uso gratuito di 30 giorni. Ovviamente se ne può fruire soltanto una volta e non è cumulabile con altre offerte.

Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon tramite il sito web Amazon.it, ma non può essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici, latte artificiale o in polvere per bambini e neonati, o di prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, Warehouse Deals Amazon o prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Per tutti gli altri termini e condizioni vi rimandiamo alla pagina della promozione.