In un brevetto le AirPods rilevano dati per encefalogrammi ed altri esami

Dal Patent & Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto Apple nel quale si fa riferimento a futuri AirPods con sensori in grado di misurare biosegnali analizzati in campo biomedicale, quali l’elettroencefalogramma (EEG), l’elettromiogramma (EMG) e elettrooculogramma (EOG), utilizzabili a scopo diagnostico, alcuni dei quali generati durante la contrazione volontaria e/o indotta dei muscoli scheletrici.

Del brevetto in questione riferisce il sito PatentlyApple, riferendo della possibilità di monitorare l’attività cerebrale usando elettrodi collocati sulla cute, nel padiglione esterno o nel condotto uditivo esterno. Biosegnali permettono di recuperare dati utili a scopo diagnostico come quelli già indicati sopra e ottenere anche l’elettrooculogramma (misura del potenziale elettrico associato ai movimenti oculari), elettrocardiogramma (ECG), dettagli sulla risposta galvanica della pelle (GSR) e il volume di flusso sanguigno (BVP) usato come indice della perfusione sanguigna e dell’elasticità delle arterie e della pressione sanguigna, quindi come indice di salute cardiovascolare.

Oltre agli AirPods, Apple evidenzia la possibilità di tenere conto di questi parametri anche con occhiali smart. Parametri come quelli relativi alla conduttanza cutanea sono utili per riflettono cambiamenti nell’attività di alcune ghiandole, con alcuni valori

tipicamente associati all’attivazione a livello corticale di pensieri ansiogeni, preoccupazioni e altri pensieri “stressogeni”.

La combinazione di un visore come Vision Pro che permette anche l’osservazione di molte parti del corpo di sistemi audio in-ear potrebbe portare alla realizzazione di strumenti evolutissimi di diagnostica in grado di gestire i dati in ingresso con analisi differenziale di una moltitudine di parametri.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.