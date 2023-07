Amazon oggi svende gli iPad, sconti fino al 34%

Se vi serve un iPad e non avete trovato niente che vi interessasse durante il Prime Day, oggi è il giorno giusto. Amazon infatti lancia una imponente campagna sconti con ribassi fino al 34%.

In offerta ci sono tutti i prodotti di fascia consumer: iPad Air, iPad 10,9, iPad di nona generazione e iPad mini. Non è facile pubblicare tutto quello che va in offerta, perchè la lista è lunghissima. Ci proviamo sotto, elencando solo i prodotti che superano il 15% che è la soglia massima “ordinaria” di un buono sconto per iPad.

In particolare tra i prezzi migliori vi segnaliamo i 399 €, invece di 609€, dell‘iPad di nona generazione con rete cellulare (sconto del 34%) e, sempre tra gli iPad di nna generazione, lo sconto del 25% sul modello con solo Wi-Fi che costa 329 € (invece di 439 €)

Sono importanti anche gli sconti sugli iPad mini che di solito non sono mai scontati. I ribassi riguardano quasi tutti i tagli di memoria e i colori. Il prezzo più basso è quello sull’iPad mini da 64 GB con solo Wi-.Fi che costa 499 € (invece di 659€, sconto del 24%). Lo sconto più alto, di ben il 30%, è quello sull’iPad mini da 64GB con rete cellulare che si paga 599€ (invece di 859€)

Anche gli iPad Air sono quasi tutti scontati. Questa sorta di “piccolo iPad Pro 11”, ha però ribassi meno evidenti. Lo sconto più allettante è il 19% sulla versione da 64 Gb con rete cellulare che costa 799 € invece di 989 €. Il prezzo migliore sono i 659 € invece che 789 € (-15%) sulla versione da 64 GB

Gli sconti sugli iPad di decima generazione ci sono ma anche qui non sono eccezionali. In ogni caso permettono di risparmiare decine di euro come nel caso dell’iPad di decima generazione da 64 Gb con rete cellulare che costa 654 € (invece di 789 €, sconto del 15%)

Qui sotto tutti gli iPad in sconto

iPad 10,9 di decima generazione

iPad Air

iPad di nona generazione

iPad mini

