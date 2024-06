La funzione di Recall 11 di Windows 11 anche sui PC non ufficialmente supportati

Pubblicità

Tra le novità annunciate a fine maggio da Microsoft alla Build 2024, c’è “Recall“, funzionalità che permette di trovare e ricordare facilmente qualsiasi cosa sia stata vista sul proprio PC.

Recall è una sorta di memoria visiva: scatta ogni 5 secondi delle istantanee archiviate localmente; i contenuti (foto, documenti, conversazioni e altri elementi) possono essere cercati ricorrendo al linguaggio naturale e usando il puntatore del mouse su una sequenza temporale per visualizzare l’anteprima.

Microsoft spiega che Recall “sfrutta l’indice semantico personale dell’utente”, costruito e memorizzato interamente sul proprio dispositivo.

La funzione ha destato qualche preoccupazione per questioni legati alla sicurezza e alla privacy ed Elon Musk è arrivato a paragonarla alla serie Black Mirror, evidenziando l’invadenza della tecnologia. Microsoft spiega però che “gli snapshot sono dell’utente e rimangono sul proprio PC”. Si possono eliminare singoli snapshot, regolare e cancellare intervalli di tempo nelle impostazioni o mettere in pausa in qualsiasi momento direttamente dall’icona nella barra delle applicazioni del proprio Taskbar. È anche possibile filtrare le app e i siti web per evitare che vengano salvati. Secondo Microsoft “l’utente ha sempre il controllo e può contate sul massimo livello di privacy”.

La funzione in questione è – teoricamente – riservata solo agli utenti in possesso di un PC di nuovissima generazione – leggasi Copilot+ – ma qualcuno sotto lo pseudonimo Albacore, è riuscito a far girare la funzione anche su hardware non supportato (PC senza le Neural Processing Unit presenti sulle piatteforme hardware più recenti).

Albacore ha creato un tool denominato Amperage (disponibile su GitHub) che abilita Recall su computer con SoC Arm64-based: chip Qualcomm Snapdragon datati e processori SQ di Microsoft o chipset Ampere.

Amperage richiede Windows 11 24H2 build 26100.712, e non è da escludere che in futuro, con l’arrivo dei PC Copilot con CPU AMD o Intel, sia possibile sbloccare la funzionalità anche su piattaforme hardware diverse da quelle con Arm64.

