iOS e iPadOS 16, quali dispositivi li supporteranno e quali no

Non avendo ancora annunciato la versione numero 16 di iOS e iPadOS, Apple non ha detto quali saranno i dispositivi che non la supporteranno. Tuttavia, il recente addio all’iPod potrebbe indicare che ben nove, tra iPhone e iPad, rischiano di fermarsi all’attuale versione del sistema operativo.

Al momento le versioni 13, 14 e 15 di iOS e iPadOS supportano tutti gli stessi dispositivi: si parte dal 6s (e Plus) per iPhone, passando per la settima generazione degli iPod touch, fino ad arrivare ad iPad Air 2, quello di quinta generazione, il mini 4 e il Pro di prima generazione tra i tablet di Apple più vecchi su cui attualmente possono girare.

Generalmente Apple di volta in volta elimina dalla lista delle compatibilità dei nuovi sistemi operativi i dispositivi più vecchi, tuttavia per quanto riguarda iOS 16 e iPadOS 16 in questo caso la memoria RAM potrebbe rappresentare un fattore chiave. Con iOS 13 infatti Apple ha tolto il supporto a tutti quei dispositivi che avevano meno di 2 GB di RAM, tagliando fuori un gran numero di dispositivi che usavano il processore A7 e A8 come gli iPhone 5s, i 6 e i 6 Plus, nonché gli iPad Air di prima generazione, i mini 2 e 3 e gli iPod touch di sesta generazione. Per la stessa ragione, iPad mini 4, che aveva appunto 2 GB di RAM, ha continuato ha supportare iOS 13, 14 e 15, anche se ha il chip A8.

Sembra così plausibile che la prossima versione 16 possa richiedere 3 GB di RAM, e a quel punto nove dispositivi dotati dei processori A9 e A10 potrebbero perdere il supporto. Anche in questo caso ci sarebbero eccezioni, come l’iPhone 7 Plus e l’iPad di settima generazione, che seppur integrino il chip A10 Fusion, dispongono entrambi di 3 GB di RAM.

Di conseguenza, sulla base di queste ipotesi, l’elenco dei dispositivi supportato da iOS 16 potrebbe essere il seguente (trovate barrati i dispositivi che si fermano alla versione 15, in grassetto i primi delle rispettive serie ad essere aggiornabili alla 16):

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE (1a generazione)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPod touch (7a generazione)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2a generazione)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3a generazione)

Questo invece è l’elenco del possibile supporto di iPadOS 16 (anche qui barriamo i non-aggiornabili e segnaliamo in grassetto i primi delle serie presumibilmente aggiornabili)

iPad Air 2

iPad Air (3a generazione)

iPad Air (4a generazione)

iPad Air (5a generazione)

iPad (5a generazione)

iPad (6a generazione)

iPad (7a generazione)

iPad (8a generazione)

iPad (9a generazione)

iPad mini 4

iPad mini (5a generazione)

iPad mini (6a generazione)

iPad Pro (1a generazione)

iPad Pro (2a generazione)

iPad Pro (3a generazione)

iPad Pro (4a generazione)

iPad Pro (5a generazione)

Per la conferma o la smentita dovremo attendere il 6 giugno, quando Apple presenterà agli sviluppatori iOS 16 e iPadOS 16, elencandone le principali novità e annunciando ufficialmente quali dispositivi potranno installarli.