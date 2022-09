Blackview in sconto fino a 300 dollari

Chi vuole può cambiare smartphone comprandone uno di Blackview e risparmiando fino a 300 dollari: lo sconto è frutto del Blackview Super Brand Day, una campagna promozionale che resterà attiva soltanto un giorno, fino a domani (giovedì 15 settembre).

Per l’occasione l’azienda ha presentato anche tre nuovi telefoni: il Blackview BV7100, con una batteria da 13.000 mAh; il Blackview BV5200, dotato di fotocamera ArcSoft; per finire OSCAL C80, con schermo a 90 Hz, fotocamera da 50 MP e batteria da 5.180 mAh.

Blackview BV7100

Questo modello è pensato per chi ricarica il telefono un po’ troppo spesso durante il giorno o per chi ne vuole uno con cui lavorare o intraprendere un viaggio impegnativo: monta infatti un’enorme batteria da 13.000 mAh che offre 15 ore di autonomia per giocare o guardare video, oppure 23 ore di navigazione web, 50 ore di chiamate, 70 ore di musica o 1.152 ore in standby.

Questa batteria è anche molto sicura perché usa una tecnologia a doppio nucleo elettrico, che rende il componente più stabile e duraturo rispetto alle tradizionali batterie a nucleo singolo. Inoltre supporta la ricarica rapida a 33 W, ripristinando l’energia in circa 200 minuti, e c’è pure la ricarica inversa per prendere in prestito un po’ di energia per ricaricare (ad esempio) gli auricolari.

Il telefono come dicevamo è progettato per sopravvivere in ambienti difficili ed estremi, quindi è particolarmente utile agli amanti dell’avventura all’aria aperta e a chi lavora in cantiere. Con RAM espandibile, offre fino a 10 GB di RAM LPPDR4X e usa un processore 4G alimentato da MediaTek con 128 GB di ROM.

L’interfaccia è Doke OS 3.0 e gira su Android 12, mentre la fotocamera posteriore usa un sensore da 12 MP.

Blackview BV5200

Questo smartphone è praticamente la versione aggiornata del Blackview BV4900. Leggero e più sottile, monta un display HD+ da 6.1 pollici, usa Doke OS 3.0 su Android 12 ed è alimentato da una batteria da 5.180 mAh, con CPU MediaTek Helio A22 quad-core, e fino a 7 GB di RAM.

E’ però anche il primo telefono rugged di Blackview che adotta gli algoritmi ArcSoft per la fotocamera: si tratta della stessa azienda che collabora con più di 20 giganti del settore mobile – come Huawei, Samsung e Xiaomi – per potenziare la fotografia da smartphone, ed è proprio grazie ad essa che questo dispositivo è in grado di offrire modalità come HDR, Panorama, Bellezza e Ritratto, nonché modalità notturna e subacquea, che offrono risultati di qualità professionale.

OSCAL C80

Prodotto dal sottomarchio di Blackview, è il primo smartphone OSCAL dotato di display con frequenza di aggiornamento di 90 Hz – per una maggiore fluidità dei contenuti su schermo – e della fotocamera Samsung da 50 MP.

Gira con Doke OS 3.0 basato su Android 12 e usa una batteria da 5.180 mAh, Forse la caratteristica più evidente è il corpo ultrasottile, spesso soltanto 8.55 mm, e il fatto che è ultraleggero (pesa 188 grammi). E’ disponibile in tre varianti di colore, Early Sunny Snow, Midnight Black e Navy Blue, che lo rendono accattivante per i giovani e per chi in uno smartphone cerca anche freschezza e stile.

Prezzi e disponibilità

In occasione del lancio tutti e tre i telefoni saranno disponibili in offerta: Blackview BV7100 a 179,99 dollari (120 dollari di sconto), Blackview BV5200 a 99,99 dollari (sconto di 100 dollari) e OSCAL C80 a 109,99 dollari (-​​110 dollari).