iPhone 14 Pro, l’ unboxing è già servito prima del rilascio

A breve saranno pubblicate le prime recensioni dei nuovi iPhone 14 da parte delle principali testate statunitensi che lo hanno ricevuto dopo la presentazione Apple di mercoledì 7 settembre, in ogni caso grazie a Twitter abbiamo già a disposizione una sessione di unboxing praticamente completa del nuovo iPhone 14 Pro, per di più in diverse colorazioni, pubblicata dall’utente che si firma Majin Bu.

Anche se in rete sono già circolate alcune fotografie delle confezioni di vendita e anche dei terminali, questo unboxing permette di osservare iPhone 14 Pro in diverse colorazioni in riprese e fermo immagine meno patinati rispetto ai materiali di marketing di Apple. Foto e video ufficiali di Cupertino sono realizzati da professionisti in studi completamente attrezzati, ma non sempre offrono una visione realistica dei colori, soprattutto quando il terminale viene colpito dalla luce da diverse angolazioni.

La confezione di vendita rimane la stessa delle ultime generazioni, sottile e priva di alimentatore per ridurre le dimensioni e l’impatto sull’ambiente, questo vale anche per i materiali impiegati, soprattutto la carta. Il video dell’ unboxing di iPhone 14 Pro inizia mostrando la versione nel nuovo colore viola scuro, che inaspettatamente può risultare molto più chiaro a seconda dell’inclinazione rispetto alla luce.

Colpiscono soprattutto le dimensioni ancora più generose del blocco fotocamere posteriore, oltre che le singole lenti, anche queste visibilmente più grandi rispetto alla generazione iPhone 13. Accontentando molti appassionati Apple, il filmato di unboxing mostra anche iPhone 14 Pro nelle colorazioni argento e oro.

iPhone 14 Pro Unboxing and hands on in various colors pic.twitter.com/uYTJvhtMWv — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 14, 2022

Purtroppo per ammirare iPhone 14 Pro in funzione, con l’originale Dynamic Island in sostituzione del notch, occorre pazientare ancora un po’, ma ormai l’attesa sta per finire. iPhone 14, iPhone 14 Pro e anche 14 Pro Max saranno disponibili nei negozi e in consegna a partire da venerdì 16 settembre. Invece per iPhone 14 Plus occorre aspettare fino al 7 ottobre. I nuovi modelli iPhone 14 Pro si acquistano anche su Amazon, spesso con tempi di spedizione inferiori rispetto ad Apple Store.

