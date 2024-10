iOS 18.1, arriva il 28 ottobre l’update con le prime funzioni di Apple Intelligence

Pubblicità

L’aggiornamento a iOS 18.1, quello nel quale si vedranno alcune funzionalità di Apple Intelligence, arriverà il 28 ottobre. A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power “On”.

Se la data indicata per l’arrivo di questo importante update è corretta, questo significa che gli utenti dei nuovi iPhone devono aspettare solo poche settimane per vedere all’opera le prime innovazioni che rendono questi dispositivi diversi dai precedenti. Si tratta in ogni caso di novità che inizialmente non riguarderanno gli utenti nell’UE: a dicembre di quest’anno arriverà il supporto per l’inglese in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Sud Africa, per altre nazioni bisognerà aspettare il 2025.

Gurman riferisce che Apple sta aspettando per il rollout al fine di eliminare i bug più importanti rimasti da sistemare e sembra stia facendo prove per essere sicuri che il traffico sui suoi server possa reggere l’incremento dovuto alle richieste di utenti che rimandano all’AI.

Secondo Gurman, le prime funzionalità AI che si vedranno su iOS 18.1 riguardano funzionalità base quali i riassunti per le notifiche, mentre nei successivi update, come iOS 18.2, dovremmo vedere funzioni più di rilievo quali l’integrazione con ChatGPT e la personalizzazione delle Genmoji. A marzo, con l’arrivo di iOS 18.4 dovrebbe poi arrivare la nuova Siri, con migliore comprensione del linguaggio, indicata come in grado di interagire in modo più personale, naturale e contestualmente pertinente, permettendo di semplificare e velocizzare le attività di ogni giorno (Siri dovrebbe essere in grado di seguire un utente anche se incespica con le parole e ricorda il contesto tra una richiesta all’altra). con tanto di nuova veste grafica.