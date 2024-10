Govee RGBIC, striscia LED Smart multicolore per esterni

Pubblicità

Se volete illuminare e personalizzare un patio, il giardino o un qualsiasi altro spazio esterno alla vostra abitazione, aggiungendo un tocco di colore e tecnologia, la striscia LED Govee RGBIC potrebbe fare al caso vostro.

Grazie alla protezione IP67 è progettata per resistere alle intemperie, l’ideale quindi per l’uso all’aperto, che sia per una serata rilassante in terrazzo o per una festa in giardino.

A tal proposito si può infatti sincronizzare con la musica creando un’atmosfera dinamica che segue il ritmo del brano in riproduzione sullo smartphone, creando giochi di colore e movimento in tempo reale per animare le occasioni speciali.

Può essere controllata comodamente tramite l’app Govee Home (gratis per iPhone, Apple Watch e Android) in quanto la striscia si collega alla rete WiFi di casa a 5 GHz; oppure direttamente coi comandi vocali tramite Alexa o Assistente Google.

Con una gamma di 16 milioni di colori, è possibile scegliere tra 64 diverse modalità scena, adattando l’illuminazione a qualsiasi atmosfera o evento.

Rispetto alle tradizionali strisce RGB questa di Govee usa la tecnologia RGBIC che permette di gestire segmenti di colore indipendenti lungo la striscia, creando effetti visivi ancora più spettacolari.

L’installazione poi è davvero semplice: in confezione trovate infatti incluse 30 clip e altrettante viti per il montaggio a parete. Se invece si desidera posizionarla direttamente sul prato o in giardino, si possono utilizzare gli 8 picchetti angolari e i 30 picchetti normali forniti sempre in dotazione che promettono una tenuta sicura e stabile anche su superfici irregolari.

Dove comprare

Questo prodotto di Govee è in vendita su Amazon a 229,99 € ma al momento è in corso uno sconto che porta il prezzo a 194,99 €.

Potete anche comprarlo direttamente sullo store ufficiale, che ha i magazzini in Europa (perciò la spedizione è veloce e gratuita). In tal caso costa 139,99 € ma è attualmente attivo uno sconto di 5 € sul primo ordine, perciò la pagherete 135,99 €. Tenete conto che per acquistare 20 pezzi di angolari per il montaggio dovete aggiungere circa 12 €.

Questi sono i prezzi della versione lunga 10 metri, ma eventualmente potete acquistarla anche in versione da 5 o 3 metri, a prezzi chiaramente inferiori, grazie anche agli sconti attivi sul negozio di Govee.

Se non vi serve una striscia da 10 metri vi consigliamo assolutamente di pensare alla versione con Matter (disponibile anche con lunghezza 3 metri): è il modello Neon Rope Light 2 che trovate a 74,99 € (prezzo non scontato 99,99 € per il modello da 5m).

Vi segnaliamo infine che per tutto il mese di Ottobre e pure dopo il Prime day molti dei prodotti di Govee in vendita sullo store ufficiale sono in sconto del 10% inserendo il codice AFFOCT10 nel carrello prima dell’acquisto.