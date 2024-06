Con iOS 18 ogni app potrà registrare Video Spaziali

Pubblicità

Dall’aggiornamento a iOS 17.2 in poi, gli utenti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max possono registrare video spaziali per Apple Vision Pro con la fotocamera di iPhone: basta aprire l’app Fotocamera, selezionare la modalità Video, ruotare iPhone in orientamento orizzontale, toccare il pulsante “Video spaziale” e Registra per avviare la registrazione.

Apple suggerisce di tenere iPhone in modo stabile e in piano, inquadrare il soggetto a una distanza di 1-3 metri dalla fotocamera e utilizzare un’illuminazione uniforme e intensa.

Dopo aver registrato un video spaziale, è possibile visualizzarlo in tre dimensioni nell’app Foto su Apple Vision Pro o in due dimensioni e condividerli come video standard su qualsiasi altro dispositivo Apple.

Da iOS 18 sarà possibile registrare i video spaziali anche mediante app di terze parti. Lo riferisce Macrumors citando una sessione di coding della WWDC24 (conferenza sviluppatori): Apple ha predisposto API (interfacce di programmazione) che permettono agli sviluppatori di offrire la registrazione di video spaziali con qualsiasi app. Le API in questione migliorano il framework per la gestione della fotocamera, semplificando l’implementazione.

I video spaziali acquisiti su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono registrati in formato 1080p a 30 fps in SDR. Un minuto di video spaziale occupa circa 130 MB (un minuto di video standard in formato 1080p a 30 fps occupa circa 65 MB).

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono già disponibili per gli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

