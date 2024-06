Serratura e Chiave Intelligente, in Italia le soluzioni Netatmo

Pubblicità

Netatmo, azienda francese specializzaa nel settore Smart Home, da diversi anni offre soluzioni destinate alle case, con videocamere di sorveglianza e sistemi di allarme.

Da qualche mese, l’azienda ha ampliato la sua gamma di prodotti per la sicurezza con la Serratura con Chiavi Intelligenti, promettendo “un accesso più sicuro e flessibil” alla casa. Il dispositivo sarà disponibile sul mercato a partire dal 13 giugno.

Serratura resistente

Stando a quanto riferisce il produttore, la Serratura Intelligente soddisfa requisiti rigorosi, garantendo “i massimi livelli di sicurezza meccanica ed elettronica”, in conformità con lo standard EN 15684. Ha inoltre ricevuto la certificazione SKG***, raccomandata dalla polizia olandese per prevenire le effrazioni.

Il dispositivo è stato pensato per proteggere gli utenti da effrazioni fisiche, tra cui prelievo, perforazione, trazione, taglio e scasso. Il cilindro è realizzato in acciaio inox ad alta resistenza e rinforzato con una piastra anti perforazione e 3 perni di sicurezza per il massimo livello di protezione.

La Serratura Intelligente è pensata per resistere a tentativi di hacking e per questo non è connessa a Internet. Può essere sbloccato da uno smartphone tramite un protocollo di comunicazione Bluetooth sicuro e crittografato, oppure utilizzando le Smart Key NFC. Solo il Secure Element, uno speciale componente incorporato in ogni Door Lock può abilitare azioni come lo sblocco, il blocco e l’aggiunta di una nuova chiave.

Alla sicurezza del prodotto ha contribuito la francese Synacktiv, pioniera nella sicurezza offensiva, che si è unita ai team di Netatmo nelle prime fasi di sviluppo della Serratura Intelligente, per testarne l’architettura tecnica, esaminare ogni riga di codice e cercare potenziali vulnerabilità. Il produttore riferisce che sia il lucchetto sia le chiavi intelligenti utilizzano tecniche e algoritmi di crittografia all’avanguardia per proteggere il prodotto dalla contraffazione. La promessa è di un livello di sicurezza simile a quello delle carte bancarie o dei passaporti biometrici. In Germania, AV-Test, l’istituto di ricerca tedesco indipendente sulla sicurezza informatica, ha certificato il prodotto, affermando che serrature e chiavi “hanno superato egregiamente” tutti i test e le aree di prova pertinenti.

Installazione fai-da-te

La Serratura Intelligente è compatibile con le porte dotate di cilindro euro, con uno spessore fino a 10 cm. L’installazione richiede pochi minuti e la sostituzione di una sola vite. Sul sito web di Netatmo è disponibile anche uno strumento di verifica della compatibilità.

Accedere alla casa utilizzando la Chiave Intelligente

La serratura smart di Netatmo si blocca e si sblocca inserendo la Smart Key come qualsiasi altra chiave normale. Ciò significa che i membri della famiglia non devono cambiare le loro abitudini e l’accesso è garantito anche a chi non ha uno smartphone, come i bambini o gli anziani.

Grazie alla tecnologia NFC e ai metodi di protezione crittografica, le chiavi sono indicate come “a prova di manomissione”, “impossibili da copiare” e possono essere disattivate istantaneamente nell’app Home + Security in caso di smarrimento o furto. Gli utenti possono anche aggiungere tutte le chiavi che desiderano al loro blocco porta nell’app Home + Security.

Il prodotto viene fornito con tre chiavi, ma altre aggiuntive possono essere ordinate sullo store online di Netatmo. Se una chiave viene persa o rubata, l’utente può disattivarla istantaneamente nell’app, evitando di dover ricorrere a un fabbro per la sostituzione della serratura (che può essere costosa). Una chiave può essere utilizzata per diverse serrature. Quindi, se una casa ha diversi ingressi, l’utente potrà alleggerire il proprio portachiavi utilizzando un’unica Smart Key per bloccare e sbloccare più porte.

Dallo smartphone

Gli utenti possono anche utilizzare il proprio smartphone per bloccare e sbloccare la Serratura Intelligente Netatmo attraverso l’app Home + Security.

Durante le vacanze estive, non ci sarà bisogno di nascondere le chiavi o di darle a un vicino per dare da mangiare al gatto o innaffiare le piante. Si potrà invece inviare un invito dall’app Home + Control e concedere un accesso temporaneo che può essere revocato in qualsiasi momento. Gli ospiti possono poi accedere alla casa con il proprio smartphone scaricando una app per l’accesso. Si chiama Home + Guest e non richiede alcun account o password.

Durata della batteria di un anno con connessione di backup

Il produttore afferma che il sistema della Serratura Intelligente ha una durata della batteria di oltre un anno. L’utente riceverà una notifica sullo smartphone quando le batterie devono essere sostituite. Se la batteria del videocitofono si esaurisce completamente, è presente anche una porta micro-USB di riserva. In questo modo, si può riattivare temporaneamente il blocco della porta per il tempo necessario a cambiare le batterie.

Compatibilità con altri dispositivi smart

La Serratura Intelligente Netatmo è compatibile con Apple Homekit, che consente agli utenti di impostare interazioni intelligenti con altri prodotti compatibili. Per esempio, è possibile fare in modo che la luce del corridoio si accenda automaticamente quando la serratura Netatmo viene sbloccata.

Il prodotto sarà disponibile in Italia a partire da giovedì 13 giugno. Potrà essere acquistato in vari negozi fisici e online. I prezzi di listino sono i seguenti:

Serratura Intelligente: 379,99€

Confezione da 3 chiavi intelligenti: 99,99€

1 Smart Key: 39,99€

Kit di estensione da 45mm: 29,99€

Kit di estensione da 40mm: 29,99€

