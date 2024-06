Con iOS 18 i messaggi vanno anche via satellite

Pubblicità

La funzione SOS emergenze via satellite disponibile da iPhone 14 in poi, è utilissima: permette all’utente di inviare un messaggio ai soccorsi quando non c’è campo o non ci sono reti Wi-Fi. Ha già contribuito a salvare molte vite, da un uomo salvato dopo che la sua auto è precipitata da un dirupo di 120 metri a Los Angeles, ad escursionisti ritrovati dopo che si erano persi sugli Appennini in Italia, sono tante le storie di persone che sono riuscite. mettersi in contatto con i soccorsi in situazioni in cui normalmente non avrebbero potuto farlo.

Con iOS 18 arrivano i Messaggi via satellite. Apple spiega che grazie alla tecnologia alla base delle funzioni satellitari già presenti su iPhone, l’app Messaggi permetterà di comunicare via satellite in assenza di rete cellulare o Wi-Fi. Questa funzione sarà disponibile in iOS 18 insieme alle funzioni satellitari Apple già esistenti negli Stati Uniti su iPhone 14 e modelli successivi (successivamente arriverà in altre nazioni).

Messaggi via satellite consente di collegarsi al satellite più vicino direttamente dall’app Messaggi permettendo di inviare e ricevere messaggi di testo, emoji e reazioni tramite iMessage e SMS

In assenza di campo (se c’è segnale ovviamente l’iPhone sfrutta quest’ultimo per inviare i messaggi), è possibile puntare l’iPhone verso il cielo (per individuare un satellite). Non è chiaro se la funzione sarò gratuita ma se si useranno SMS anziché iMessage potrebbero essere applicati dei costi (in base all’operatore di riferimento).

L’invio di semplici messaggi richiede pochi byte, mentre l’invio di immagini potrebbe richiede più “banda”. Per l’invio di dati diversi da semplici messaggi di testo, Apple sottolinea che le comunicazioni sono cifrate con tecnologie end-to-end.

Per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il link da seguire è direttamente questo.