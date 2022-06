Firefox, l’opzione che blocca i cookie traccianti attiva per tutti per default

Mozilla ha annunciato che l’opzione che consente di bloccare i cookie traccianti di terze parti ora è attiva per default. Finora per usare questa funzionalità era necessario specificare l’opzione nelle impostazioni di Firefox; aprendo le impostazioni di Firefox, nella sezione “Privacy e sicurezza” la sezione Protezione antitracciamento avanzata con l’opzione “Normale” blocca per default “Elementi traccianti dei social media”, “Cookie traccianti intersito”, “Cookie traccianti intersito in finestre anonime”, “Contenuti traccianti in finestre anonime”, “Cryptominer” e Fingerprinter”.

Mozilla spiega che le opzioni in questione consentono di bloccare molti elementi traccianti che seguono l’utente online per raccogliere informazioni sulle sue abitudini e sui suoi interessi di navigazione senza compromettere la funzionalità del sito. Gli “elementi traccianti” sono nascosti negli annunci pubblicitari, nei video e in altri contenuti all’interno delle pagine web. In precendeza in modalità Normale, erano bloccati i i contenuti traccianti solo nelle finestre anonime e per una ulteruore protezione era necewssario spostarsi alla sezione Protezione antitracciamento avanzata e selezionare l’opzione Restrittiva o Personalizzata.

Firefox 101.01 si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu Firefox, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

Mozilla ha in precedenza lodato l’iniziativa di Apple che prevede in iOS e iPadOS meccanismi di protezione (malvisti da Facebook) per impedire il tracciamento dell’utente a sua insaputa. Le funzionalità anti-tracking previste da Apple sono secondo Mozilla “una grande vittoria per i consumatori”, molti dei quali neanche sono a conoscenza della possibilità di essere tracciati tenendo conto delle varie app installate sui loro telefoni. Mozilla invita a firmare in modulo per sottolineare il proprio sostengo all’iniziativa di Apple e fare di tutto perché la Mela non molli.

