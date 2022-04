iPad ai minimi di sempre con la promo No IVA su Unieuro

Non ci sono solo sconti per i MacBook Pro, ma anche nella vetrina iPad grazie alla promozione Unieuro “No Iva”. La campagna che ha lanciato il grande rivenditore on line (ma che ha anche moltissimi negozi sparsi in tutta Italia) prevede un ribasso del 18% su accessori per informatica, computer, Mac e tablet. Tra questi ultimi ci sono anche quelli di Apple, siano essi gli iPad per la casa come gli iPad, gli iPad mini e gli iPad Air, sia quelli Pro. Le migliori promozioni le trovate qui di seguito

Questi non sono tutti gli sconti disponibili. Per trovare quello che vi interessa vi consigliamo di selezionare le varie sezioni e controllare che dentro al singolo prodotto ci sia la scritta “Extra sconto 18,04% direttamente in carrello”.In pratica si deve partire dai link che pubblichiamo sopra, accedere alla pagina, aggiungere il prodotto al carrello e si ottiene direttamente lo sconto.

Ecco qui di seguito le sezioni più interessanti nel campo iPad

Vi consigliamo anche sempre di verificare che il prodotto sia effettivamente disponibile ed inoltrare l’ordine. Di solito la conferma è molto rapida. I costi di spedizione (solitamente zero quando il prodotto ha un certo costo) vanno anche questi verificati al momento di finalizzare la richiesta.