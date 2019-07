iPad Air 2019 al prezzo minimo: 502€ su Amazon

Tornano gli sconti su iPad Air 2019. Dopo giorni il più recente dei tablet “medi” di Apple costa, grazie ad uno sconto nel carrello, apparso solo pochi minuti fa, porta la versione da 64 GB lanciata ad inizio marzo a 502,5 euro (invece he 549) oppure per la versione da 256 GB a 679 euro (invece che 719 euro)

L’iPad Air 2019 è un prodotto molto interessante. Si tratta di una piccola evoluzione dell’iPad Pro dello scorso anno di cui ricalca il solco per quanto riguarda le prestazioni. Esteticamente è identico per dimensioni e spessore ad iPad Pro 10,5 pollici del 2017 e di fatto anche la scheda logica è la stessa di iPad Pro del 2017, salvo poche variazioni. Supporta Apple Pencil 2 e ha bordi sottili e un profilo ridotto.

L’aspetto critico da segnalare è che questo iPad ha una porta Lightning e non USB-C e non ha Face ID ma Touch ID, due tecnologie che Apple sta progressivamente dismettendo ma che per qualcuno sono ancora importanti.

Ii modelli più scontati sono quello da 64GB e quello da 256 GB. Il prezzo ufficiale del primo è di 569 €, del secondo 719 euro. Si possono trovare scontati, ma il prezzo di 502,5 euro e di 679 euro, questo significa che l’iPad Air da 64 GB è vicino al prezzo minimo mai visto (499 euro), il modello da 256 Gb è invece realmente al prezzo minimo. In ogni caso nessuno batte questi prezzi e anche chi si avvicina non offre le stesse garanzie di Amazon su tempi di spedizione e restituzione oppure non vi dà un prodotto di sicura provenienza italiana.

