iPad Air M2, Apple ha cambiato le specifiche GPU da 10 a 9 core

Apple ha modificato le specifiche tecniche dell’iPad Air M2 indicando nella sezione CPU l’indicazione GPU 9 core, anziché GPU 10 core come in precedenza.

Non è chiaro il perché della modifica ma è semplicemente probabile un errore nell’indicazione riportata in precedenza nelle specifiche.

La modifica è stata apportata nelle specifiche delle pagine statunitensi, mentre la pagina italiana – nel momento in cui scriviamo – continua a riportare l’indicazione “GPU 10 core”.

Delle modifiche alle specifiche riferisce il sito statunitense 9to5Mac, e questo potrebbe spiegare perché i benchmark Metal con Geekbench evidenziano un punteggio di 41.095 con l’iPad Air M2 e di 45.195 con l’iPad Pro con M2: la piccola differenza nel punteggio è probabilmente dovuta all’assenza di un core grafico.

Il chip M2 presente nell’iPad Air di ultima generazione sfrutta probabilmente quello che in gergo si chiama “chip binning”, procedura di ottimizzazione nella produzione di chip che prevede il “riciclo” di modelli che non superano determinati test, destinando quelli che supportano appieno i core per altri usi, creando specifiche inferiori che consentono di indicarli con una diversa sigla, proposti con meno funzionalità, una tecnica piuttosto comune nel mondo dei produttori di CPU e GPU.

Disattivare un core e commercializzare il processore con un nome diverso è una tecnica comune tra i produttori del mondo IT: aiuta a ottimizzare la produzione ed evitare perdite, e anche ad abbassare il conto. Apple ha fatto lo stesso per il MacBook Air M1 con una GPU con 7 o 8 core a seconda della configurazione.

A livello pratico l’utente non noterà differenze significative tra una GPU 9-Core e 10-core. È probabile che nelle prossime ore Apple aggiornerà le schede tecniche degli iPad nelle varie lingue.

