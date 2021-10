Google Maps, la modalità Lite studiata per i ciclisti

In Google Maps sono da anni incluse le indicazioni stradali per i ciclisti, ma manca una modalità di navigazione dedicata a chi intende intraprendere un viaggio da un luogo all’altro sulle due ruote. Questo sta per cambiare nei prossimi mesi grazie all’introduzione di una funzionalità chiamata “Navigazione Lite” che, partendo dalle funzionalità turn-by-turn già note, permetterà di vedere i dettagli più importanti del viaggio senza la necessità di tenere lo schermo del telefono costantemente acceso.

Ancor più importante, non sarà necessario accedere all’intera interfaccia per utilizzare questa funzione, permettendo così di tenere sott’occhio informazioni utili come ad esempio le variazioni di elevazione al di fuori della schermata oggi conosciuta. «Nell’ultimo anno l’uso delle indicazioni stradali in bicicletta su Maps è aumentato del 98% in tutto il mondo» spiega l’azienda. «Molti di questi ciclisti dicono di non voler accedere alla modalità di navigazione turn-by-turn perché per la maggior parte del viaggio il loro telefono si trova in tasca».

Questo aggiornamento – spiega Google – fa parte di una serie di novità che l’azienda sta implementando nell’ottica della sostenibilità. Ad esempio includerà anche le informazioni relative alle colonnine di scambio di biciclette elettriche disponibili in altre trecento città sparse in tutto il mondo, e non solo.

Per chi sceglie di viaggiare in auto si potrà abilitare il percorso automobilistico ecologico, annunciato da Google a fine marzo e ora disponibile negli Stati Uniti mentre entro il prossimo anno dovrebbe essere disponibile anche in Europa. In pratica grazie a questa impostazione l’app è in grado di mostrare il percorso più efficiente dal punto di vista del consumo di carburante per raggiungere la destinazione al fianco di quello più veloce. Questo strumento mostrerà anche a quanto ammonta il risparmio di carburante, in modo da avere un quadro quanto più chiaro di ciò che si potrà scegliere. Secondo l’azienda questa funzione può potenzialmente evitare l’immissione nell’atmosfera di un milione di tonnellate di carbonio, che equivale a togliere dalla strada circa 200.000 automobili.