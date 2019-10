iPhone 11 Pro offre prestazioni grafiche fino al 60% superiori rispetto all’iPhone XS

Il sito AnandTech ha pubblicato la sua consueta disamina dei nuovi iPhone, evidenziando dettagli su processore e performance grafica dell’A13, il SoC di iPhone 11 e iPhone 11 Pro.

Per quanto riguarda le performance della CPU, il sito statunitense riferisce che l’A13 è circa il 20% più veloce rispetto all’A12 integrato negli iPhone dello scorso anno, in linea con quanto reclamizzato da Apple. Per ottenere pienamente questo risultato, secondo il sito Apple ha dovuto incrementare il consumo energetico per la potenza di picco dei Core della CPU.

“Virtualmente in tutti i test SPECint2006 (un benchmark che valuta operazioni su interi della CPU), Apple ha aumentato la potenza di picco attinta dal SoC A13; e in molti casi siamo quasi oltre 1W rispetto all’A12”, si legge sul sito. A livello di prestazioni di picco sembra che l’aumento di potenza sia superiore, rispetto all’incremento di performance, ed è per questo in quasi tutti i carichi di lavoro l’A13 risulta meno efficiente dell’A12″.

Secondo AnandTech, la potenza superiore richiesta dall’A13 comporta probabilmente una maggiore sensibilità del telefono alle temperature e inclinazione al “throttling” (una funzionalità che permette di ridurre progressivamente la frequenza di lavoro della CPU in caso di surriscaldamento per evitare problemi).

Apple afferma che l’A13 è complessivamente fino al 30% migliore in termini di efficienza energetica rispetto all’A12. In termini di performance generali, AnandTech evidenzia la superiorità di Apple nel settore dei chip mobile, spiegando che l’A13 offre quasi il doppio delle performance rispetto al migliore chip-mobile non prodotto da Apple. Spiega anche che l’A13 “sostanzialmente pareggia” le migliori soluzioni di AMD e Intel, per lo meno tenendo conto dei benchmark con la suite multipiattaforma SPECint2006.

I redattori del sito statunitense sono rimasti impressionati dalle performance della GPU degli iPhone 11, spiegando che, sebbene le performance di picco offrono migliorie di circa il 20%, l’iPhone 11 Pro arriva a “Sustained Performance” del 50% e anche 60% superiori rispetto a quanto possibile ottenere con iPhone XS con i benchmark GFXBench.

