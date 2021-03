Apple supera Samsung ed è primo costruttore al mondo a fine 2020

I dati precedenti avevano già rilevato il sorpasso di Apple su Samsung negli smartphone in Europa, ora un nuovo report di TrendForce indica che Cupertino è primo costruttore al mondo a fine 2020 e non solo: gli analisti rilevano il ruolo fondamentale di iPhone 12 e prevedono un andamento positivo per i primi mesi del 2021

Il primato di Cupertino vale per gli ultimi tre mesi dello scorso anno, durante il quale Apple ha prodotto 77,6 milioni di smartphone, di cui ben 69,8 milioni sono iPhone 12. Questo si traduce in 10 milioni di unità in più vendute da Apple rispetto a Samsung.

Secondo gli analisti di TrendForce Apple ha fatto più e meglio del mercato, perché in questo periodo la quota di mercato dei modelli top di gamma è diminuita. Ciò nonostante Apple è riuscita a ottenere risultati positivi grazie ai suoi primi modelli 5G posizionati in modo aggressivo in termini di prezzi. Con 77,6 milioni di iPhone Apple registra un aumento dell’85% rispetto al trimestre precedente, grazie agli iPhone 12 che da soli rappresentano il 90% del totale.

Viceversa Samsung ha registrato un calo del 14% producendo 67 milioni di smartphone, in ogni caso la classifica potrebbe cambiare presto grazie all’introduzione anticipata dei Galaxy S21. In futuro si prevede che il colosso sudcoreano faticherà a riconquistare e mantenere la posizione di primo costruttore a causa della concorrenza sempre più agguerrita degli altri marchi Android, in particolare quelli cinesi.

Al contrario di quanto solitamente avviene nei primi mesi del nuovo anno, dopo i picchi delle festività, per quest’anno è previsto un aumento delle vendite per tutti i marchi nel primo trimestre del 2021. Nel caso di Apple gli analisti di Trendforce prevedono la produzione di 54 milioni di unità di cui circa l’80% saranno iPhone 12.

Per chi è interessato all’universo Android si parte da qui, invece per chi preferisce iPhone rimandiamo alla sezione dedicata del nostro sito. Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 lo trovate in questo approfondimento di macitynet, invece tutto quello che sappiamo finora sui prossimi iPhone 13 è qui. Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV sono disponibili ai rispettivi collegamenti.