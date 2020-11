iPhone 12 Pro spedito subito e con sconto su Amazon

Primi sconti su Amazon per iPhone 12 Pro. Qualche minuto fa il grande rivenditore on line ha messo ijn vendita il modello da 128 Gb con un piccolo ma significativo sconto: 952 euro invece che 989 euro.

Stiamo parlando dell’ultimo modello rilasciato da Apple, quell’Phone 12 Pro, recensito da Macitynet qui, è l’ultimissimo prodotto di Apple. Ripercorrere le funzioni e le peculiarità non è opportuno in questa sede, ma in sintesi eccone le principali specifiche

Display Super Retina XDR da 6,1″

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

rete 5G

Processore A14 Bionic

Sistema di fotocamere Pro da 12MP (ultra‑grandangolo, grandangolo, teleobiettivo) con estensione dello zoom ottico pari a 5x, modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3, Apple ProRAW e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision

Scanner LiDAR

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision

In questo momento acquattare iPhone 12 Pro è ancora un problema. Apple e tutti i principali rivenditori on line fanno attendere parecchio, tra il mese e i due mesi prima di recapitarvelo. Anche Amazon ha alcune versioni in spedizione lenta ma questa versione è disponibile anche se in pochissimi pezzi.

Click qui per comprare