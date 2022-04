Hawaiian Airlines è il primo vettore aereo ad offrire Starlink a bordo

Il prossimo volo che prenderete per le Hawaii potrebbe avere accesso a Internet a bordo. Hawaiian Airlines ha, infatti, firmato un accordo per offrire il servizio Starlink di SpaceX a bordo di tutti i suoi voli Transpacific.

A riferirlo è la CNBC, che riporta le dirette parole del vettore:

Vola a bordo di un Airbus A321neo, Airbus 330 o Boeing 787-9 e avrai un WiFi gratuito e relativamente a bassa latenza che dovrebbe essere abbastanza veloce da trasmettere contenuti multimediali e giocare ai giochi online

Hawaiian inizierà a schierare la banda larga Starlink con aerei “selezionati” nel 2023. Non ci sono piani per aggiungere l’accesso satellitare agli aerei di linea Boeing 717 che forniscono voli short-hop tra le isole Hawaii.

L’accordo rende Hawaiian la prima grande compagnia aerea ad utilizzare Starlink. SpaceX ha firmato il suo primo accordo aereo all’inizio di questo mese con la compagnia aerea JSX, che opera voli più brevi e di capacità inferiore. Delta ha condotto test Starlink, ma non è chiaro se, o quando, l’azienda potrebbe adottare la tecnologia.

L’accordo Hawaiian Airlines non garantirà necessariamente maggiori introiti SpaceX nel business dei voli. Questo perché alcune grandi compagnie aeree offrono già un servizio internet satellitare ai passeggeri e potrebbero non avere fretta di sostituire le apparecchiature pre esistenti, che a volte hanno richiesto anni per essere installate a bordo. Il nuovo accordo darà comunque a SpaceX un punto d’appoggio significativo, e non sarà sorprendente se più compagnie aeree proveranno Starlink nell’imminente futuro tempo.

Per tutto quello che c’è da sapere sul servizio di internet satellitare di Elon Musk il link da seguire è direttamente questo.