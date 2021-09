iPhone 13, anche gli operatori puntano al 14 settembre

Le tempistiche di Apple degli ultimi anni e alcuni leaker indicano che i nuovi iPhone 13 potrebbero esserere presentati il 14 settembre: ora anche Sky, operatore di telefonia in Regno Unito, lancia una campagna di marketing che non fa mai riferimenti ad Apple e ai nuovi iPhone, ma che suggerisce che questa potrebbe essere la data giusta.

Riportiamo qui tradotto il testo della promozione di Sky che da alcuni giorni circola sui social e Twitter «Iscriviti ora per essere il primo a ricevere tutte le informazioni sul prossimo grande annuncio. Registrati entro il 14 settembre per avere accesso a un’offerta esclusiva Sky Mobile». Il titolo della campagna «The next generation is about to land» letteralmente «La prossima generazione sta per sbarcare» lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

We think it's time to treat yourself to something new 👀 Sky Mobile customers: if there's one good choice you make today, let it be registering your interest to to get all the info on the upcoming announcement, trust us 🎁 👉 https://t.co/BolP4S9xxo pic.twitter.com/r7E3MbBIR6 — Sky (@SkyUK) September 3, 2021

Vero è che da qui alla fine di settembre sono programmate diverse presentazioni di nuovi smartphone, anche da alcuni dei principali marchi Android, ma non c’è dubbio che i riferimenti al «Prossimo grande annuncio» e la «Prossima generazione» sono termini impiegati da Apple e che nell’universo smartphone rimandano direttamente ai terminali di Cupertino.

Tenendo presente la monolitica riservatezza Apple è improbabile che Sky Mobile sia a conoscenza di date precise e informazioni non ancora divulgate al pubblico da Apple. Ma è anche vero che Cupertino deve fare in modo che i principali operatori di telefonia partner nel mondo siano preparati per l’arrivo dei nuovi terminali, con segnaposto per i database interni, per preparare le campagne pubblicitarie, le offerte e così via. Per diverse generazioni di Phone le prime conferme sulla data di arrivo sono emerse non a caso proprio dagli operatori di telefonia.

La promozione Sky Mobile invita gli utenti a pre-registrarsi per conoscere tutti i dettagli di una offerta i cui dettagli non sono stati annunciati. La data ultima per poterlo fare è guarda caso prima del 14 settembre, potenzialmente uno dei giorni di settembre utili per presentare la nuova gamma iPhone 13. Per scoprire se davvero si tratta della data giusta occorre attendere poche ore: in caso di presentazione iPhone il 14 settembre infatti Apple diramerà gli inviti entro la giornata di martedì 7 settembre.

All’evento, che sia il 14 settembre o meno, i nuovi iPhone 13 in quattro modelli, eredi diretti degli iPhone 12, saranno affiancati anche da Apple Watch Serie 7, AirPods di terza generazione e forse anche il nuovo iPad 2021 economico.