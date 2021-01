iPad economico 2021 sarà più sottile, leggero e bello

Il più economico dei prossimi iPad 2021 sarà più sottile e più leggero. Secondo recenti indiscrezioni provenienti dalle catene di approvigionamento in Cina, il design si baserà su quello di iPad Air di terza generazione che Apple ha presentato nel 2019, per buona pace di chi sperava che potesse essere allineato a quello dai bordi piatti e meno scivolosi della linea Pro.

Mentre lo schermo continuerà a essere un pannello da 10.2 pollici (con copertura antiriflesso, supporto allo spazio colore P3 e tecnologia True Tone), lo spessore dovrebbe scendere a 6,3 millimetri, ovvero oltre un millimetro più sottile rispetto ai 7.5 millimetri dell’iPad di ottava generazione attualmente a listino. A numeri sembra poca cosa, ma in realtà a livello di design e di manegevolezza si tratterebbe di un cambiamento significativo. Questo assottigliamento porterebbe benefici anche al peso del tablet, che dovrebbe passare dagli attuali 490 grammi ai 460 complessivi.

Le novità più grandi però dovrebbero finire qui. Pare infatti che continuerà ad esserci lo stesso pulsante Home frontale con sensore Touch ID che accompagna da sempre questa serie e non ci sarà neppure la tanto agognata porta USB-C che troviamo sulla serie Pro da diversi anni, al cui posto invece troveremo la porta Lightning per il nono anno consecutivo.

Per la gioia di chi si appresterà a comprarlo, potrebbe esserci anche un risparmio nel prezzo di acquisto, che dovrebbe scendere a 299 dollari, ovvero 30 dollari in meno rispetto ai 329 dollari attuali. Infine, si ritiene che possa essere lanciato in primavera ma sembra una data troppo ottimistica visto che iPad di ottava generazione è in vendita soltanto da settembre.

Oltre a queste indicazioni su quello che dovrebbe essere iPad 2021 economico di nona generazione, le voci anticipano anche alcuni dei presunti dettagli relativi alla linea iPad Pro in arrivo entro l’anno. Si dice che non ci saranno cambiamenti allo schermo e neppure al design, mentre le prestazioni offerte dal processore saranno “notevolmente migliorate”. Il riferimento naturalmente è da leggersi con l’implementazione del processore Apple A14 di ultima generazione, nella variante per tablet, finora presente solo su iPad Air.

Curiosamente non viene confermata l’indiscrezione relativa alla presenza della tecnologia mini-LED di cui abbiamo ripetutamente parlato nei mesi scorsi, il che farebbe pensare che questa caratteristica potrebbe essere un’esclusiva di un modello a parte che potrebbe essere venduto al fianco di un aggiornamento minore per la linea Pro.

