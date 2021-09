iPhone 13, sale la febbre per gli inviti Apple

Gli appassionati Apple sanno bene che a Cupertino piace il martedì per gli annunci e gli inviti, mentre il venerdì è il giorno d’eccellenza per l’inizio della commercializzazione dei prodotti più importanti: per questa ragione molti ritengono che Apple possa diramare gli inviti entro martedì 7 settembre per la presentazione dei prossimi iPhone 13 che potrebbe svolgersi martedì 14 settembre.

Le ultime due generazioni di iPhone 11 e iPhone 12 costituiscono un precedente importante: per entrambe infatti Apple ha diramato gli inviti esattamente una settimana prima dell’evento, per questa ragione con ogni probabilità seguirà le stesse tempistiche anche quest’anno per la presentazione iPhone 13 che si svolgerà ancora in formato digitale online, quindi senza pubblico presente nello Steve Jobs Teather in Apple Park a Cupertino.

È naturale che febbre e aspettative per iPhone esplodano a settembre: nell’era pre-covid Apple li ha sempre introdotti in questo mese, posticipando forzatamente iPhone 12 a ottobre-novembre per la pandemia. Ma ormai da quasi un anno tutti i principali analisti e le anticipazioni indicano che per iPhone 13 Apple tornerà alle tempistiche tradizionali.

Nel momento in cui scriviamo i leaker più gettonati non si sono ancora espressi sulle date esatte per inviti, presentazione e commercializzazione, ma la scaletta è nota. Con gli inviti entro le prossime ore, la presentazione sarà il 14 settembre. Altrimenti si passa a martedì 21 settembre oppure in extremis a martedì 28 settembre: in quest’ultimo caso la commercializzazione cadrebbe nei primi giorni di ottobre, forse un filo più in là di quanto indicato dagli analisti.

Sul palco di Apple Park Tim Cook e colleghi non presenteranno “solo” i nuovi iPhone 13 in quattro modelli, eredi diretti degli iPhone 12, ma anche Apple Watch Serie 7, AirPods di terza generazione e forse anche il nuovo iPad 2021 economico. Altri attendono anche un nuovo Apple Watch SE 2 e iPad mini 6 ma per questi ultimi due le probabilità sono inferiori, come rileva TechRadar. Per non disperdere l’attenzione di pubblico e utenti e concentrare tutta la potenza di fuoco del marketing Apple ha senza dubbio in programma più presentazione da qui a Natale, anche per tablet e MacBook Pro con Apple Silicon.