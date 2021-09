iPhone 13 attesi con colori e tagli di memoria diversi

Apple ha finalmente annunciato la data dell’evento intitolato California Streaming durante il quale è attesa la presentazione della nuova gamma di iPhone e altro, nel frattempo dalla rete continuano a emergere anticipazioni, questa volta indicando che gli iPhone 13 arriveranno in nuovi colori, tra cui rosa e bronzo, e che saranno proposti in meno tagli di memoria rispetto alla gamma iPhone 12.

Per quanto riguarda le colorazioni e i tagli di memoria l’offerta continuerà a distinguere tra i modelli iPhone 13 e quelli Pro. I due modelli meno costosi continueranno a essere proposti in 6 colori: nero, blu, viola, rosa, bianco e anche Product(RED), in sostanza con il rosa che sostituisce il verde rispetto alla gamma attuale. Anche gli iPhone 13 Pro continueranno a essere proposti in quattro colorazioni: nero, argento, oro e bronzo, in pratica scomparirebbero grafite e blu pacifico sostituiti da nero e bronzo.

Queste anticipazioni non sono del tutto nuove, in effetti erano già emerse addirittura a marzo di quest’anno, così non è del tutto possibile escludere che il sito di vendite online KTC in Ucraina abbia preso ispirazione da questa indiscrezione stagionata.

Per quanto riguarda invece i tagli di memoria l’offerta dovrebbe rimanere sostanzialmente invariata, anche se per i nuovi modelli iPhone 13 mini e iPhone 13 sembra spariranno le opzioni top da 256GB, una scelta curiosa visto che Apple ottiene prezzi di vendita e margini superiori con i terminali con più spazio di archiviazione. In breve sia iPhone 13 mini che iPhone 13 sono attesi nei tagli da 64GB e 128GB, mentre i modelli top iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max dovrebbero arrivare negli stessi tagli da 128GB, 256GB e 512GB come gli attuali iPhone 12.

Occorre però rilevare che altri siti sempre in Ucraina indicano tagli di memoria diversi, come per esempio la scomparsa dei 64GB per arrivare fino a 512GB per gli iPhone 13 standard, mentre altri indicano tagli fino a 1TB per gli iPhone 13 Pro. Per queste ragioni è consigliabile accogliere queste anticipazioni su colori e memoria degli iPhone 13 con una buona dose di cautela.

Tutto quello che sappiamo sugli iPhone 13 è in questo approfondimento di macitynet, invece per tutto quello che è emerso finora su Apple Watch 7, con nuovo design più squadrato vi rimandiamo a questa pagina.