iPhone 13, attesi nuovi colori, rivestimento speciale e non solo

Subito dopo una generazione completamente nuova come quella degli iPhone 12 2020, gli appassionati Apple si aspettano un aggiornamento più contenuto, in ogni caso l’ultimo report sugli iPhone 13 riferisce un lungo elenco di novità per notch, colori, rivestimento, revisione del comparto fotocamere e altro ancora, che lascia prevedere un upgrade tutt’altro che limitato, anzi.

Come già indicato da altre fonti, tutti i modelli sono attesi con notch più piccolo e un rivestimento speciale per ridurre il segno delle impronte. Sembra che Apple rivedrà anche la progettazione del blocco fotocamere posteriore per ridurre lo spessore, anche se un dislivello rimarrà sempre presente.

Novità e nuove funzioni in arrivo anche per foto e video, che potranno contare ancora di più su dati e distanza forniti dal sensore LiDAR, componente finora riservata ai modelli Pro ma che con gli iPhone 13 sembra sarà estesa a tutti i modelli. Prevista anche una nuova funzione in iOS che permetterà di mantenere costantemente a fuoco il soggetto durante le registrazioni video.

Sempre sul fronte delle funzioni sono indicati audio di qualità superiore grazie alla tecnologia beamforming e, almeno su alcuni modelli, una migliore cancellazione del rumore durante le telefonate. Come sempre avviene per ogni nuova generazione Apple introduce una nuova colorazione: secondo quanto anticipa EverythingApplePro nei colori degli iPhone 13 possiamo aspettarci anche un modello nero opaco. Sembra che Apple stia pensando anche a una versione color bronzo.

Tutto quello che sappiamo fino ad oggi su iPhone 13 lo trovate direttamente a questo indirizzo.