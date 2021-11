CyberMonday, iPhone 13 Pro in pronta spedizione e a rate senza interessi nè garanzie

Gli iPhone 13 Pro sono ancora difficili da trovare ma su Amazon alcuni modelli sono in pronta spedizione. Questo telefono, che Macitynet ha recensito qui, è il top dell’anno per il mondo Apple sia nella sua versione con schermo da 6,1 pollici che nella versione Max da 6,7 pollici. In sintesi eccoo le sue caratteristiche così come le elenca Amazon

Display Super Retina XDR da 6,7″ con ProMotion per un’esperienza ancora più fluida e reattiva

Nuovo sistema di fotocamere Pro da 12MP (teleobiettivo, grandangolo e ultra-grandangolo) con scanner LiDAR, zoom ottico 6x (estensione totale), fotografia macro, Stili fotografici, video ProRes, Smart HDR 4, modalità Notte, Apple ProRAW, registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Chip A15 Bionic per prestazioni fulminee

Fino a 28 ore di riproduzione video: più autonomia di ogni altro iPhone

Robusto design con Ceramic Shield

Resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore

Al momento in spedizione pronta ci sono alcuni colori della versione da 512GB. Si tratta di una capacità più che buona, in grado di accompagnare coloro che sono soliti fare tante foto e tanti filmati.

Come sempre sottolineiamo il fatto che su Amazon è possibile comprare a rate senza interessi e senza garanzie. Se avete una storia di acquisti andati a buon fine sul sito del grande rivenditore on line, basta avere una carta di credito selezionata come opzione di pagamento e potrete pagare in cinque mesi il totale del costo dell’iPhone

Partire da qui per comprare