Apple aumenterà le spedizioni di iPhone 13 5G mmWave

Con la gamma iPhone 12 nel 2020 Apple ha ridotto le spedizioni dei modelli con connettività più veloce 5G mmWave, distribuiti solo negli USA, ma le condizioni globali sono cambiate e Cupertino progetta di ampliarne la disponibilità con la nuova gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno.

Non è la prima volta che emerge questa indicazione, se n’era già parlato nel mese di gennaio in un report che indicava gli ordinativi Apple per questo tipo di antenne, estesi non più solo allo storico fornitore giapponese Murata, ma anche per la prima volta a Qiqi di Taiwan, società di cui Wistron è maggior azionista.

Questa volta invece le indiscrezioni puntano direttamente ai piani di Cupertino. Nel 2020 Apple avrebbe limitato modelli e disponibilità di iPhone 12 5G mmWave in base alla richiesta di mercato e alla disponibilità di reti cellulari con supporto per questa tecnologia, rallentata dalla pandemia. Ora la situazione sembra cambiata con la ripresa più rapida del previsto, aumento della richiesta e supporto esteso in un numero maggiori di paesi.

Per queste ragioni Apple starebbe progettando di incrementare sensibilmente le spedizioni di iPhone 5G mmWave, come segnala DigiTimes. Il report non precisa se questo verrà applicato su scala globale o invece, come è più probabile, per singoli paesi con maggiore disponibilità di reti 5G mmWave. Ricordiamo infatti che a gennaio l’espansione geografica degli iPhone 13 5G mmWave era indicata per Germania, Regno Unito, Canada, Cina e Giappone.

Ricordiamo che solo in USA gli iPhone 12 supportano sia la tecnologia 5G mmWave che quella sub 6GHz. Quella 5G mmWave sfrutta bande radio ad alta frequenza, tra 24GHz e fino a 40GHz raggiungendo così latenza inferiore, velocità sensibilmente superiori, ma con segnale di portata limitata, quindi risultando ideale per città e aree densamente popolate, perché richiede una infrastruttura di rete e impianti molto più costosi.

Viceversa la connettività 5G sub 6GHz disponibile in tutti gli iPhone 12 venduti nel resto del mondo funziona a frequenze e velocità inferiori, necessità di impianti meno costosi e come aggiornamenti di quelli esistenti, con un segnale in grado di coprire distanze maggiori.

Sulle pagine di macitynet trovate le recensioni di iPhone 12 Pro, iPhone 12, 12 mini e anche 12 Pro Max. Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 è in questo approfondimento, invece per tutto quello che è emerso finora sui prossimi iPhone 13 è riassunto qui.