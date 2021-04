iPhone 13 appare nei render con fotocamere in diagonale

Fin da quando Apple ha implementato la doppia fotocamera in iPhone gli obiettivi sono disposti in linea, ora invece in un nuovo rendering del futuro iPhone 13 viene mostrato per la prima volta con i due obiettivi della fotocamera allineati in diagonale.

Questo non è l’unico dettaglio interessante: nei rendering dello stesso set che mostrano la parte frontale del terminale, è possibile osservare un notch più piccolo rispetto a quanto visto finora. In questo caso però non è la prima volta che la gamma iPhone 13 viene prevista o mostrata in schemi e modelli che anticipano un intaglio più piccolo nella parte alta dello schermo per ospitare sensori e speaker. Secondo più fonti Apple riuscirà a ridurre il notch proprio spostando lo speaker più in alto, integrandolo o posizionandolo molto vicino al bordo superiore del display.

Il modello raffigurato nei rendering che riportiamo da MySmartPrice è iPhone 13 modello base, purtroppo non vengono forniti ulteriori dettagli sulle ragioni di questo cambiamento e nemmeno se la disposizione in diagonale delle fotocamere sarà identica per iPhone 13 mini. Una possibile spiegazione indica le novità e i miglioramenti del comparto fotografico tra le ragioni di questo cambiamento, forse per l’impiego di un sensore stabilizzato previsto per tutti i modelli e non solo per quello Pro top di gamma.

La disposizione in diagonale permetterebbe ad Apple di implementare anche obiettivi più grandi, ma da questi rendering risulta difficile stabilire con precisione il diametro degli obiettivi e soprattutto manca un confronto con quelli attuali di iPhone 12. Essendo la prima volta che appare una anticipazione sulla disposizione delle fotocamere in diagonale in iPhone 13 occorre cautela, in attesa di altri indizi, conferme o smentite al riguardo.

Gli iPhone 13 sono attesi entro settembre con nuovo processore, con supporto alla più veloce connessione 5G mmWave in un maggior numero di paesi, con almeno i modelli Pro dotati di schermi ProMotion con aggiornamento fino a 120Hz e molto altro ancora. Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 è in questo approfondimento, invece per tutto quello che è emerso finora sui prossimi iPhone 13 è riassunto qui.