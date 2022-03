Gli iPhone 13 color verde appaiono per la prima volta in video

Non che ce ne fosse il bisogno, dato che Apple ha prontamente aggiunto varie immagini esplicative subito dopo la presentazione di martedì; ma per chi volesse dare un’occhiata ancor più realistica alla nuova variante verde degli iPhone dell’ultima serie 13, adesso può sbirciare un nuovo video che sta circolando in queste ore su Twitter.

E’ stato pubblicato dall’utente MajinBuOfficial, che ha realizzato una clip di mezzo minuto durante il quale mette fianco a fianco un iPhone 13 e un iPhone 13 Pro nella nuova variante verde, mostrandone in video le differenze nella tinta, più chiara nella variante Pro, che vengono più o meno evidenziate in base all’incidenza della luce.

Il verde di iPhone 13 è più un “verde foresta”, abbastanza scuro e pieno, rispetto al “verde alpino” di iPhone 13 Pro che invece appare come sbiadito e in sostanza molto più simile al “verde notte” che Apple lanciò per la prima volta su iPhone due anni fa tramite la gamma 11 Pro, una tinta molto apprezzata dagli utenti.

Questo colore si aggiunge ai già esistenti Rosa, Blu, Galassia, (PRODUCT)RED e Mezzanotte, e potrà essere preordinato a partire dalle 14:00 dell’11 marzo, mentre sarà disponibile nei negozi dal 18 marzo, senza nessuna variazione in termini di prezzo, come invece avvenuto ad esempio per la versione nero-argento di Magic Keyboard, Mouse e Trackpad per Mac Studio.

iPhone 13 Pro e Pro Max verde alpino si compra a partire da € 49,54 al mese o € 1.189 (prezzi senza permuta) mentre iPhone 13 verde è venduto a partire da € 34,95 al mese o € 839 (prezzi senza permuta). Se volete saperne di più su questi telefoni vi ricordiamo che tra le nostre pagine sono presenti le recensioni di iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max: non dovete far altro che cliccare sui rispettivi nomi per raggiungere i relativi articoli.

Invece per una infarinatura generale di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, potete dare uno sguardo a questo articolo che raccoglie in un unico posto tutte le novità dei due telefoni. Per quanto riguarda iPhone 13 trovate poi un interessante confronto con iPhone 12 in questo articolo che potrebbe tornarvi utile per la scelta di uno o dell’altro.