iPhone 14 e iPhone 13 a confronto tra modelli 3D e custodie

Anche le anticipazioni in rete sui nuovi iPhone hanno una tabella di marcia: prima emergono schemi tecnici e rendering e poi anche modelli non funzionanti, stampi in metallo o anche in stampa 3D degli iPhone 14 che un un leaker ha confrontato con le custodie per iPhone 13 per comprendere meglio cosa possiamo aspettarci e i cambiamenti in arrivo tra le due generazioni.

Ormai da mesi sono indicati design e dimensioni simili a quelli attuali, anche se con alcuni cambiamenti millimetrici, oltre a un comparto fotocamere più grande su tutti i terminali, ma in particolare per quelli Pro su cui è previsto l’arrivo di un nuovo sensore da ben 48 MP contro l’attuale da 12 MP.

Il confronto tra il modello stampato in 3D di iPhone 14 Max da 6,7” e la cover di iPhone 13 Pro Max segnalato dal giapponese MacOtakara conferma che i due terminali avranno grossomodo lo stesso ingombro e dimensioni. La cover di iPhone 13 Pro Max calza quasi alla perfezione sul modello stampato di iPhone 14 Max, salvo per il comparto fotocamere.

Ricordiamo infatti che iPhone 14 Max avrà solo due fotocamere posteriori e non tre come i modelli Pro, così il blocco posteriore risulta più piccolo rispetto a quello di iPhone 13 Pro Max con tre obiettivi.

Le somiglianze più spinte si fermano qui perché le custodie per iPhone 13 e iPhone 13 Pro non riescono ad ospitare i rispettivi mockup stampati di iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Sono state provate anche alcune protezioni per lo schermo degli iPhone 13, ma anche queste evidenziano piccole variazioni che impediscono di usarle nei modelli stampati di iPhone 14.

I prossimi terminali saranno leggermente diversi, questione di pochissimi millimetri, in altezza e larghezza rispetto a quelli attuali, ma sembra sarà ridotto anche lo spessore dei bordi intorno allo schermo, soprattutto nei Pro. Come già emerso negli scorsi giorni potrebbe anche cambiare l’ampiezza degli angoli intorno al display, oltre a quella degli angoli esterni dello chassis, sempre e soprattutto nei modelli Pro.

Infine la custodia di iPhone 13 Pro Max si adatta al mockup stampato di iPhone 14 Pro Max, ma non calza alla perfezione e non potrà essere impiegata a causa della maggiori dimensioni e spessore del blocco fotocamere sul prossimo modello top in arrivo.

