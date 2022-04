iPhone 14, gli stampi confermano dimensioni e differenze

Come di consueto, dopo schemi tecnici e rendering, in rete sono stati avvistati i primi stampi degli iPhone 14: si tratta di modelli non funzionanti realizzati in plastica o metallo che vengono impiegati per creare le cover dedicate.

Anche se non vi è la certezza assoluta che si tratti di stampi creati su misure ufficiali, la foto è stata pubblicata sul social cinese Weibo, via MacRumors, tutti i dettagli e anche le dimensioni sembrano corrispondere con quanto emerso finora sui prossimi terminali top di Apple in arrivo a settembre di quest’anno.

Come ampiamente anticipato, quest’anno scompare il modello mini che non sembra aver raggiunto le previsioni di vendita sperate da Cupertino. Ci saranno così due modelli da 6,1” con iPhone 14 e iPhone 14 Pro, affiancati da altri due modelli da 6,7 pollici con iPhone 14 Max e iPhone 14 Pro Max.

Anche le anticipazioni sull’aumento delle dimensioni e dello spessore del blocco fotocamera negli iPhone 14 Pro trovano conferma nei primi stampi. Secondo gli schemi diffusi dal leaker Max Weinbach l’altezza del blocco fotocamere, misurato partendo dal retro in vetro, sarà di 4,17mm.

Visibile anche il leggero aumento del 5% delle dimensioni del blocco fotocamere. Dalla larghezza attuale di 35,01 mm arriverà a 36,73 mentre l’altezza di 36,24 mm diventerà di 38,21. Soprattutto per i modelli Pro è previsto da tempo un sostanzioso aggiornamento del comparto fotografico con l’arrivo di un nuovo sensore da ben 48 megapixel, un balzo consistente rispetto a quello attuale da 12 MP.

Sembra che quest’anno solo i modelli Pro di iPhone 14 avranno il nuovo processore Apple A16 e il notch sostituito da due fori nello schermo, mentre gli altri due modelli continueranno a usare l’attuale Apple A15 Bionic e manterranno il notch frontale. Tutto quello che è emerso finora sui terminali della serie iPhone 14 in arrivo a settembre di quest’anno è in questo approfondimento di macitynet.