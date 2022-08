iPhone 14, Kuo spiega perché Apple anticipa il lancio

Tutti hanno problemi di produzione, le spedizioni calano ovunque e la maggior parte dei marchi di elettronica di consumo riducono le previsioni per il resto del 2022, al contrario Apple sembra abbia ordinato la produzione di 90-100 milioni di iPhone in vista del lancio della gamma iPhone 14, per di più sembra l’unica a uscire indenne (quasi) dalla pesante situazione economica globale; come se tutto questo non bastasse Apple, insieme ai suoi fornitori, sembra sia riuscita non solo a rispettare la tabella di marcia, ma addirittura ad anticipare il lancio degli iPhone 14 rispetto alle due generazioni precedenti: tutto quanto fin qui riassunto potrebbe essere una geniale strategia di Apple secondo Ming Chi Kuo.

Questa volta l’instancabile analista non attinge le informazioni da fornitori o addetti ai lavori, sembra piuttosto trattarsi di una deduzione che parte dalle previsioni positive indicate dalla multinazionale di Cupertino per il quarto trimestre fiscale in corso, che corrisponde su calendario al trimestre che va da luglio a settembre. Storicamente il periodo peggiore per gli iPhone a listino perché tutti attendono i nuovi modelli, quest’anno un periodo ancora più nero per il settore per la situazione economica e geopolitica.

Qui scatterebbe il colpo di genio di Apple secondo Kuo «Il rischio di recessione globale è ancora in crescita e imprevedibile, quindi annunciare/spedire iPhone il prima possibile può ridurre al minimo l’impatto del rischio di recessione sulla domanda». Difficile dire se questo vantaggio sia il risultato di un piano perfetto di Cupertino o se invece sia il risultato tutt’altro che secondario di una organizzazione perfetta della catena di approvvigionamento.

Poco importa: secondo le ultimissime d’Oltreoceano Apple ha in programma di presentare al mondo i terminali della nuova gamma iPhone 14 insieme ad Apple Watch 8 (e il primo Pro) in un keynote che si terrà mercoledì 7 settembre, mentre la commercializzazione di entrambi dovrebbe iniziare da venerdì 16 settembre. Prima degli iPhone 13 e anche prima degli iPhone 12.