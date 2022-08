OPPO annuncia il rilascio di ColorOS 13, il suo ultimo sistema operativo basato su Android 13: ColorOS 13 introduce il nuovo Aquamorphic Design e presenta una serie di funzioni all’avanguardia capaci di offrire un’efficiente interconnessione tra più dispositivi, migliorando ulteriormente la produttività.

Il nuovo Aquamorphic Design è ispirato al modo acquatico, per una interfaccia utente fluida, dinamica e inclusiva, con aggiornamenti tra cui il Card-styled Layout, e il nuovo font che migliora la leggibilità del testo in ogni lingua. ColorOS 13 presenta anche una nuova palette di temi ispirata ai cambiamenti di luce che avvengono sulla superficie del mare all’alba e al tramonto.

Non solo miglioramenti all’interfaccia utente, dato che il Quantum Animation Engine offre anche una nuova funzione che consente di prevedere le azioni degli utenti. L’aggiornamento presenta anche una nuova serie di immagini Always-On Display denominata “Homeland” raffigura suggestive ambientazioni che hanno come protagonisti animali selvatici e natura. Queste animazioni riproducono i cambiamenti degli ecosistemi e dei luoghi in cui vivono le specie rappresentate, in base alle variazioni di temperatura giornaliere, per sensibilizzare gli utenti sui cambiamenti climatici e sull’importanza della salvaguardia del pianeta.

ColorOS 13 segna il debutto del Dynamic Computing Engine, un insieme di soluzioni tecniche sviluppate internamente da OPPO per offrire un sistema più fluido e stabile. Il Dynamic Computing Engine apporta due importanti miglioramenti a ColorOS 13: una maggiore durata della batteria e la possibilità di tenere aperte più app in background.

Ancora, ColorOS 13 offre una serie di funzioni smart come lo Smart Always-On Display, in grado di riprodurre sullo schermo i dati relativi alle app di musica e di food delivery. Inoltre, grazie alla tecnologia LTPO 2.0 di Find X5 Pro la frequenza di aggiornamento dell’Always-On Display è ridotta a 1Hz per risparmiare il 30% del consumo energetico in determinati scenari.

OPPO ha anche sviluppato il primo Meeting Assistant per smartphone progettato appositamente per le riunioni online. Meeting Assistant è in grado di assegnare automaticamente la priorità ai pacchetti dati wireless per fornire una connessione più stabile durante le chiamate e videochiamate. Inoltre, OPPO Notes aiuta gli utenti a trascrivere il contenuto della riunione.

Uno degli aggiornamento più importanti della ColorOS 13 è il miglioramento dell’esperienza d’uso con più dispositivi. La funzione Multi-screen Connect supporta la connettività senza interruzioni tra lo smartphone e OPPO Pad Air e tra lo smartphone e il PC.

Funzioni di privacy e sicurezza

ColorOS 13 è ancor più sicuro: ad esempio, è in grado di cancellare automaticamente la cronologia degli appunti dopo un breve periodo di tempo e, grazie alla funzione Nearby Wi-Fi, gli utenti possono usufruire della rete Wi-Fi senza rivelare informazioni specifiche sulla propria posizione.

La funzione Auto Pixelate consente di riconoscere e sfocare automaticamente le foto del profilo e i nomi nelle schermate delle chat con un solo tocco, mentre la nuova Private Safe è crittografata con il sistema Advanced Encryption Standard (AES) per garantire alti livelli di sicurezza. Inoltre, le garanzie per la privacy e per la sicurezza offerte da ColorOS 13 si basano su standard di sicurezza e di autenticazione della privacy come ePrivacy, TRUSTe, ISO27701 e ISO27001.

Data uscita ColorOS 13

ColorOS 13 è da subito disponibile sugli smartphone Find X5 Pro e Find X5. Il rilascio proseguirà poi gradualmente – tra la seconda metà del 2022 e l’inizio del 2023 – in altri paesi e su una più vasta gamma di dispositivi. OPPO, infatti, prevede di aggiornare circa 35 modelli di smartphone, coprendo più di 60 Paesi e ben 160 milioni di utenti, dando vita al più grande piano di aggiornamento mai realizzato nella storia di ColorOS.