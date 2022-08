Con la beta 5 di iOS 16 la percentuale batteria nella Barra di Stato

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la quinta beta (versione preliminare) del futuro aggiornamento a iOS 16. Tra le novità dell’ultima beta, diversi utenti segnalano l’indicazione della percentuale di carica direttamente sull’icona della batteria sugli iPhone con il Face ID, al posto della tradizionale indicazione che appare a sinistra dell’icona nella barra di stato (nella parte superiore dello schermo) scorrendo verso il basso dall’angolo in alto a destra.

L’indicazione con la percentuale della batteria non è visualizzata nella schermata di blocco degli iPhone con il Face ID, probabilmente per via dello spazio inferiore a disposizione nella riga in alto (occupa al centro dal notch e dalla fotocamera TrueDepth). La nuova modalità di mostrare la percentuale della batteria, sfrutta l’icona stessa, evidenziando al centro dell’icona che rappresenta la batteria l’indicazione percentuale, permettendo di avere la volo una idea di quella che è la percentuale di carica.

The battery percentage indicator makes it’s debut on notched devices with iOS 16 beta 5! pic.twitter.com/uAOmPRTFhE — Aaron (@aaronp613) August 8, 2022

Su iPhone 13 e altri modelli di iPhone con Face ID (iPhone X e modelli successivi) con iOS 15 e precedenti la percentuale di carica della batteria viene visualizzata nel Centro di Controllo: basta scorrere verso il basso dall’angolo superiore destro dello schermo. La percentuale di carica della batteria è invece sempre visibile nella barra di stato di iPhone SE (2a e 3a generazione), iPhone 8 o modelli precedenti, iPad, iPod touch. Su questi ultimi modelli se la percentuale di carica della batteria non viene visualizzata, basta andare su Impostazioni > Batteria e attivare “Percentuale batteria”.

Un altro modo rapido per verificare la percentuale di carica della batteria consiste nell’aggiungere il widget Batterie alla schermata Home o alla vista Oggi del dispositivo.