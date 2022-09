Solo 13 euro per la telecamera endoscopio su AliExpress

Se il vostro lavoro richiede l’ispezione di luoghi angusti e poco accessibili ma anche se siete soliti svolgere da soli piccoli lavoretti e riparazioni in casa, una telecamera endoscopica potrebbe fare la differenza, soprattutto ora che è in offerta a partire da soli 13 euro.

È un endoscopio wireless, cioè uno strumento dotato di telecamera collegabile via wireless al vostro dispositivo iOS o Android che si può infilare praticamente dappertutto e permette perciò di ispezionare zone danneggiate di macchine e impianti ma anche tubature ed altre cavità senza dover subito smontare tutto e soprattutto senza sporcarsi le mani.

L’offerta propone due modelli di telecamera endoscopio: è possibile scegliere fra il modello da 3.9 mm, dotata di fotocamera da 1200p e cavo rigido certificato IP68, e il modello da 8 mm, con fotocamera da 720p e cavo morbido certificato IP67, per le quali è possibile scegliere la lunghezza del cavo, da 1 a 10 metri in base alle esigenze e alle disponibilità.

Con queste telecamere endoscopiche è possibile registrare video in MP4 da 10 a 30 fps – oppure scattare foto in JPG. La lente è circondata da alcuni piccoli LED che assicurano un’ottima visibilità anche al buio più completo.

All’altra estremità è invece presente il ricevitore wireless grazie al quale è possibile collegarlo senza fili ad iPhone e iPad oppure a smartphone e tablet con Android o versioni successive.

La batteria è da 600 mAh e la confezione include anche alcuni pratici accessori che si possono rivelare molto utili durante l’utilizzo: c’è ad esempio un gancio che si può usare per raccogliere piccoli oggetti come ad esempio il classico anello caduto nel lavandino di casa, un magnete per raccogliere piccole viti cadute dentro motori o altri luoghi poco accessibili ed uno specchietto angolare per cambiare il punto di vista durante le ispezioni.

Se interessati, l’endoscopio wireless è in vendita su Aliexpress con prezzi che partono da soli prezzo di soli 13 euro, cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.