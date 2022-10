iPhone 15 Pro, Kuo cambia idea sulle novità fotocamera

L’anno prossimo Apple differenzierà ancora più profondamente iPhone 15 Pro riservando specifiche top e funzioni esclusive, che saranno invece assenti nei modelli base, in ogni caso l’analista Ming Chi Kuo rivede alcune sue precedenti anticipazioni indicando ora che la fotocamera principale non sarà dotata di un nuovo gruppo di lenti 8P, sigla che nel settore identifica un gruppo di 8 lenti in plastica per la fotocamera principale degli smartphone.

Negli attuali iPhone 14 Pro le lenti impiegate da Apple sono 7P, quindi composte da sette elementi. Solitamente, quando i costruttori modificano il set di lenti aggiungendo un ulteriore elemento, puntano a ridurre la distorsione, in modo particolare nelle lenti grandangolari. Con o senza questa caratteristica in arrivo ogni generazione di iPhone rientra tra i migliori smartphone in assoluto per foto e video, così non dovrebbe essere un grande problema.

Questo anche perché Ming Chi Kuo conferma invece che Apple impiegherà per la prima volta un sistema di lenti a periscopio esclusivamente in iPhone 15 Pro Max, che secondo alcuni potrebbe anche essere chiamato iPhone Ultra, seguendo la nomenclatura dei nomi dei processori Apple e anche di Apple Watch Ultra.

Nel sistema di lenti a periscopio vengono impiegati un prisma e diverse lenti, in questo modo è possibile costruire lenti teleobiettivo che si sviluppano in verticale, lungo l’altezza del terminale. Si evita così la tradizionale costruzione con sviluppo in orizzontale, come nelle macchine fotografiche, che richiederebbe invece un ingente spessore del terminale oppure protuberanze ancora più consistenti nel gruppo fotocamere posteriore.

Si prevede che con questa soluzione Apple porterà lo zoom ottico fino a 5x in iPhone 15 Pro, con un balzo anche per l’ingrandimento digitale. Le lenti periscopiche sono già impiegate da tempo da Huawei e anche da Samsung: Galaxy S22 Ultra offre zoom ottico 10x e zoom digitale fino a ben 100x.

Sempre secondo Kuo, in iPhone 15 Pro Apple impiegherà pulsanti a stato solido sostituendo i tradizionali tasti fisici con clic per accensione e spegnimento e controllo volume. Per adeguarsi alle recenti normative europee con iPhone 15 Apple abbandonerà il connettore proprietario Lightning per adottare porta e caricatore universale USB-C.