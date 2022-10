macOS Ventura, come attivare i suoni di sottofondo

Una delle novità integrate in iOS 15 per iPhone fin dallo scorso anno, sono i Suoni di sottofondo, suoni di ruscelli, pioggia, rumori bianchi e altri ancora che numerose persone trovano utili per concentrarsi o rilassarsi mentre lavorano: a un anno di distanza dal debutto su iPhone, Apple ha integrato questa funzionalità anche nell’ultimo sistema operativo per Mac macOS Ventura.

in macOS Ventura la nuova funzionalità dedicata ai suoni di sottofondo non è facilmente visibile, ma si attiva aprendo Impostazioni di Sistema, selezionando “Accessibilità” e da qui “Audio” e infine la voce “Suoni di sottofondo”. Il suono attivo per default è quello della pioggia, ma si può scegliere anche “rumore rosa”, “rumore bianco”, “rumore marrone”, “ruscello” e “Oceano”.

Nella sezione “Audio” delle Impostazioni di Sistema di macOS Ventura è anche presente l’opzione “Disattiva i suoni di sottofondo quando il Mac non è in uso”. In questo caso, per esempio, i suoni non vengono riprodotti quando il Mac è bloccato oppure quando è attivo il salvaschermo.

Per disporre di funzionalità e controlli ancora più completi, è possibile aprire le Impostazioni di Sistema, da qui “Centro di Controllo” e infine, nella sezione “Udito”, attivare le opzioni “Mostra nella barra dei menu” e “mostra in centro di controllo”. In questo modo risulta possibile controllare al volo i suoni di sottofondo senza bisogno di aprire ogni volta le Impostazioni di macOS Ventura.

