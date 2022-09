iPhone 15 Pro Max o Ultra, Kuo prevede più novità e differenze

Secondo Ming-Chi Kuo il successo che sta riscuotendo iPhone 14 Pro Max in termini di vendite e ordinativi, spingerà Apple a differenziare ulteriormente il prossimo modello top iPhone 15 Pro Max del 2023, che secondo Gurman si chiamerà iPhone 15 Ultra.

Quindi, secondo il migliore analista al mondo nell’osservare e prevedere le mosse di Apple, per il 2023 possiamo aspettarci molte più novità e funzioni hardware e software esclusive presenti solo in iPhone 15 Pro Max o Ultra da 6,7”, che invece saranno assenti nel modello più piccolo iPhone 15 Pro da 6,1 pollici.

Che la nuova strategia di Apple punti in questa direzione è chiaro da tempo e non solo per iPhone. In più numerosi indizi e anticipazioni lo confermano. Il primo esempio di prodotto Apple con denominazione Ultra è il processore M1 nella sua versione più potente e costosa. Apple Watch Ultra è il primo della sua specie, super resistente e con funzioni esclusive, e prezzo sostenuto.

Fin dai preordini è chiaro che i modelli iPhone 14 standard non stanno vendendo come previsto o sperato da Apple, viceversa i modelli Pro stanno vendendo meglio del previsto, spingendo Apple a modificare piani e ordinativi di produzione per fornitori e assemblatori. La multinazionale di Cupertino non solo ha cancellato il previsto aumento di produzione per gli iPhone 14 standard e Plus, ma ha anche convertito alcune linee di produzione iPhone 14 per incrementare l’assemblaggio di iPhone 14 Por e soprattutto iPhone 14 Pro Max.

Secondo Kuo iPhone 14 Pro Max rappresenta ben il 60% dell’intero aumento di produzione ordinato da Apple per i modelli Pro. Una richiesta o preferenza di mercato che Apple non può ignorare. Proprio come appena fatto con Apple Watch Ultra, nel 2023 Apple differenzierà ancora di più iPhone 15 Pro dal modello più grande e costoso iPhone 15 Pro Max: solo quest’ultimo avrà novità hardware, software e funzionali riservate a chi è disposto a pagare di più per avere di più.

Anche se Mark Gurman di Bloomberg per il momento non ha espressamente indicato novità esclusive per iPhone 15 Pro Max, è chiaro che il passaggio di nome a Ultra già anticipato rientra prfettamente in questa strategia. iPhone 14 Pro Max farà aumentare il prezzo medio di vendita degli iPhone, con benefici per il fatturato di Apple: perché non farlo meglio nel 2023?

Se volete saperne di più su iPhone 14 e iPhone 14 Pro potete dare un’occhiata alle nostre recensioni (cliccate sul nome del prodotto). Qui invece trovate il nostro confronto tra i due telefoni messi al fianco del 13 Pro Max dell’anno scorso. Per i dettagli sullo schermo potete dare invece un’occhiata a questo approfondimento.