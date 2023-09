iPhone 15 Pro scalda ma la è colpa non è di A17 Pro

Sono ore calde, è il caso di dirlo, per iPhone 15 Pro. Il terminale della Mela appena rilasciato soffrirebbe, a detta di molti, di problemi legati ad un surriscaldamento eccessivo ed anomali. Sull’argomento interviene l’analista Kuo, secondo cui la problematica non sarebbe da attribuirsi al processore A17 Pro a 3nm.

Come scriverà a breve anche la nostra redazione che sta provando iPhone 15 Pro, sembra che lo smartphone, soffre di problemi di surriscaldamento. In pratica, a fronte di una elevata efficienza per watt, A17 Pro avrebbe un elevato consumo e, conseguentemente, problemi di surriscaldamento.

Secondo Kuo afferma il surriscaldamento potrebbe essere causato da “compromessi effettuati nella progettazione del sistema termico” che hanno permesso ad Apple di ridurre il peso dei modelli ‌iPhone 15 Pro‌. Kuo sostiene che la ridotta area di dissipazione del calore e la cornice in titanio stiano influenzando negativamente l’efficienza termica dei dispositivi. In altre parole, il Titanio non sarebbe efficiente come l’alluminio in termini di dissipazione.

Le possibili soluzioni

Apple potrebbe approcciarsi alla problematica anche per vie software, cercando di arginare il problema tramite aggiornamenti. La preoccupazione, però, è che tali interventi possano avere solo effetti limitati, a meno che Apple non abbia intenzione di ridurre le prestazioni del processore.

Kuo ritiene che se Apple non sarà in grado di “affrontare adeguatamente questo problema”, le spedizioni potrebbero essere influenzate nell’intero ciclo di vita dell’‌iPhone 15 Pro‌.

Sebbene la nostra redazione non abbia riscontrato particolari problemi durante i test che sono ancora in corso, sono molteplici le segnalazioni sul fenomeno di surriscaldamento di iPhone 15 Pro‌. Alcuni test hanno verificato che quando accade, il processore viene rallentato per non venire danneggiato.

La problematica, dunque, non solo determinerebbe una riduzione dell’autonomia, ma anche delle prestazioni (a causa termal throttling). In pratica la logica del processore abbatterebbe la velocità per ridurre il surriscaldamento.

Bisogna precisare che i test per verificare la problematica sono stati eseguiti con benchmark e casi d’uso estremi; non è quindi detto che questo fenomeno finirà per essere percepibile da tutti.

Resta da vedere come ‌iPhone 15 Pro‌ si comporterà con giochi di qualità console come Resident Evil Village e Death Stranding già annunciati.

Tutto quello che c’è da sapere su iPhone 15 Pro lo trovate a questo indirizzo.