iPhone 15, alcuni utenti segnalano temperature elevate

Alcuni utenti segnalano temperature operative elevate per gli iPhone 15, un inconveniente che riguarderebbe tutti i modelli della gamma, sia standard che Pro. Il sito 9to5Mac riferisce di termografie (una tecnica di analisi che si basa sull’acquisizione di immagini nell’infrarosso) dalle quali risultano temperature fino a 116F (46,6°), elevate rispetto a quelle che sono le temperature operative in condizioni di utilizzo normale (senza eseguire app che richiedono accesso a CPU/GPU).

Alcuni utenti segnalano temperature elevate anche quando si usano i dispositivi senza custodie (elementi che potrebbero impedire la ventilazione), altri quando si ricaricano rapidamente i dispositivi con alimentatori come quelli da 30W o più W.

In attesa di avere conferme, bisogna tenere in considerazione che nelle prime 24 ore di utilizzo dei nuovi iPhone, questi potrebbero risultare più caldi per via di attività in background in corso quali ad esempio le operazioni di indicizzazione.

In ogni caso, se la temperatura interna di iPhone o iPad supera le normali temperature di funzionamento (ad esempio, all’interno di un’auto bollente o a quando l’utente si trova a diretta esposizione ai raggi solari per un periodo di tempo prolungato) il sistema operativo potrebbe attivare funzionalità pensate per consentire al dispositivo di regolare la temperatura: la ricarica della batteria di iPhone si interrompe, lo schermo si attenua, appare un messaggio di avviso relativo alla temperatura, alcune app potrebbero chiudersi.

Se la temperatura interna rimane troppo elevata, il dispositivo entra in uno stato di standby avanzato fino al raffreddamento. Apple suggerisce in questo caso di collocare iPhone o iPad in un ambiente più fresco al riparo dai raggi solari e attendere alcuni minuti prima di provare a utilizzarlo nuovamente.

