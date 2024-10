Le vendite iPhone 16 volano in Cina

Pubblicità

Per la gamma iPhone 16 (modelli standard e Pro) di Apple si evidenzia un forte slancio in Cina, con vendite indicate in aumento del 20% nelle prime tre settimane di disponibilità dei nuovi terminali, percentuale superiore a quella registrata con i modelli iPhone 15 nello stesso periodo dello scorso anno.

A riferirlo è Counterpoint Research “Abbiamo notato forti vendite per la serie iPhone 16 in Cina”, spiegando che il mercato in questione sembra apprezzare in particolare i modelli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, dispositivi per i quali si segnalano vendite congiunte cresciute del 44% rispetto agli equivalenti modelli del 2023.

Reuters segnala ad ogni modo che in totale le vendite generali di iPhone sono calate del 2% anno su anno nel periodo in esame per via di una diminuzione delle vendite dei modelli precedenti e della concorrenza più intensa con dispositivi Huawei Mate e Pura.

Anche dall’India arrivano buone notizie per Apple: Canalys segnala una crescita del 9% nel mercato smartphone indiano nel terzo trimestre 2024, con 47,1 milioni di unità spedite. La Mela non è ancora nei primi cinque marchi più venduti nello Stato federale dell’Asia meridionale, ma si sta facendo spazio con un volume rilevante di unità grazie soprattutto all’iPhone 15, dispositivo a quanto pare molto richiesto nelle piccole città.

Il podio è conquistato da vivo, brand che in India sta spingendo in modo aggressivo su vari canali e che vanta il 19% di quota mercato e 9,1 milioni di unità spedite. Xiaomi si classifica al secondo posto con 7,8 milioni di unità spedite (soprattutto dispositivi 5G a basso costo); Samsung si colloca al terzo posto con 7,5 milioni di unità. OPPO (escluso OnePlus) e realme completano la “top five” rispettivamente con 6,3 milioni e 5,3 milioni di unità.

