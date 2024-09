Arrivano gli iPhone 16, la nuova serie di smartphone ruota attorno alla AI

Pubblicità

Sebbene sia stato svelato dopo Apple Watch Serie 10 e AirPods 4, anche iPhone 16 è stato naturalmente protagonista della presentazione Apple. Ecco tutte le novità che accompagnano i nuovi smartphone della Mela.

Apple ha tenuto a specificare che i nuovi terminali sono stati costruiti attorno ad Apple Intelligence. La prima novità riguarda i nuovi colori disponibili. Il nuovo smartphone è realizzato con l’85% di alluminio riciclato, confermando l’impegno dell’azienda verso la tutela ambientale.

Disponibile in due dimensioni, 6,1 pollici per il modello standard e 6,7 pollici per il modello Plus, l’iPhone 16 offre un’esperienza visiva straordinaria, con una luminosità che va dai 2000 nit alla luce del sole fino a 2 nit in condizioni di buio, adattandosi perfettamente a ogni situazione.

La durabilità del dispositivo è notevole, grazie a un nuovo vetro super resistente con schermi in ceramica, che lo rende il 50% più robusto rispetto ai modelli precedenti e il doppio rispetto ai competitor.

Tra le nuove funzionalità, spicca il pulsante laterale personalizzabile sul lato del dispositivo. Questo pulsante permette di attivare varie funzioni, come la gestione delle impostazioni della fotocamera, semplicemente scorrendo il dito. Può essere configurato per eseguire azioni diverse a seconda dell’orario o delle preferenze dell’utente.

Il nuovo iPhone 16 presenta significativi miglioramenti rispetto ai precedenti modelli anche in termini di performance, grazie al nuovo processore Apple Silicon A18, che offre una maggiore efficienza e potenza.

Questo chip, realizzato con una lavorazione a 3 nanometri di seconda generazione, utilizza transistor più piccoli e più efficienti, garantendo un consumo energetico ridotto del 30% a parità di prestazioni rispetto al suo predecessore, l’A16 Bionic.

Nonostante la scomparsa del nome “Bionic”, l’A18 segna un importante passo avanti nell’intelligenza artificiale, con un Neural Engine che è due volte più veloce e una maggiore efficienza nella gestione dei modelli grazie a una banda di memoria ampliata. Questo processore è fondamentale per alimentare le nuove funzionalità del dispositivo, garantendo prestazioni elevate con un impatto energetico minimo.

Il nuovo chip di Apple, inoltre, è progettato per essere altamente efficiente. Rispetto alla generazione precedente, offre un miglioramento significativo nel risparmio energetico, utilizzando il 30% in meno di energia a parità di prestazioni rispetto al chip A16 Bionic.

Inoltre, la GPU del nuovo chip, dotata di 5 core, raggiunge prestazioni superiori, risultando 40% più veloce rispetto alla generazione precedente e offrendo il doppio delle prestazioni rispetto all’iPhone 12.

IN AGGIORNAMENTO…