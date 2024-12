Xerox compra Lexmark per 1,5 miliardi di dollari

Pubblicità

Xerox, una delle più grandi aziende produttrici di stampanti e fotocopiatrici, ha annunciato l’intenzione di acquistare l’azienda concorrente Lexmark per 1,5 miliardi di dollari.

Lexmark è una società “giovane” rispetto al potenziale acquirente, fondata nel 1991 come un’azienda minore della IBM, mettendo insieme competenze di divisioni che si occupavano di macchine da scrivere, stampanti e tastiere. Negli anni Lexmark ha comprato diverse società minori e dal 2016 è passata sotto il controllo di una cordata asiatica composta da Ninestar Corporation, PAG Asia Capital e Shanghai Shouda Investment Centre. Tra le sfide che Lexmark ha dovuto affrontare negli ultimi anni, anche il blocco delle importazioni negli USA per via dei presunti legami con il lavoro forzato nella regione cinese dello Xinjiang.

La conclusione dell’operazione è prevista per la seconda metà del 2025, dopo il via libera da parte delle autorità competenti.

L’obiettivo dichiarato è di “rafforzare il portfolio relativo alle soluzioni per la stampa” e “creare un’attività globale per la stampa e servizi di stampa più adatti a soddisfare le esigenze in costante evoluzione dei clienti in luoghi di lavoro ibridi”.

Steve Bandrowczak, CEO di Xerox, nel comunicato con l’annuncio dell’l’acquisizione di Lexmark, dichiara: “La nostra acquisizione di Lexmark unirà due aziende leader del settore con valori condivisi, punti di forza complementari e un profondo impegno nel far progredire il settore della stampa, per creare un’organizzazione più forte. Unendo le nostre capacità, saremo meglio posizionati per guidare una crescita redditizia a lungo termine e per servire i nostri clienti, promuovendo la nostra Reinvenzione”.

Allen Waugerman, CEO di Lexmark, ha dichiarato: “Lexmark ha una gloriosa storia di servizio ai propri clienti con tecnologia, soluzioni e servizi di livello mondiale e siamo entusiasti di unirci a Xerox e a espandere la nostra portata, con talento condiviso e un portafoglio di offerte più forte. Lexmark e Xerox sono due grandi aziende, che insieme saranno ancora più grandi”.

Dichiarazioni dei due CEO a parte, l’integrazione delle due aziende in questione comporta sfide quali l’armonizzazione di culture aziendali differenti e la gestione di tipologie di clienti differenti.

Xerox aveva provato nel 2019 ad acquisire HP ma la proposta non fu all’epoca accettata.